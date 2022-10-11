اطلالة مفزعة لجميلة السينما المصرية ليلى شعير بعمر الـ 82 عام.. لن تصدقوا بجانب من ظهرت وفأجات الجميع!!

نشر الفنان محمد أنور في وقت سابق صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستجرام" ضمت اثنين من كبار الفنانين.

وظهر محمد أنور ظهر في الصورة بصحبة الفنان جميل راتب والفنانة ليلى شعير، وعلق على الصورة وكتب: "صورة للتاريخ جميل راتب وليلى شعير".

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وانقسمت آراء الجمهور، فهناك من قال إن الفنانة مازالت تحتفظ بجمالها رغم مرور السنوات، بينما قال البعض إنها تغيرت كثيرا بعد أن سمنت.

ليلى شعير فنانة من نجمات الزمن الجميل شاركت في عدة أفلام وحازت على لقب ملكة جمال مصر عام 1964، ومن أهم أعمالها : "عائلة زيزي، السمان والخريف، القاهرة في الليل، ما تيجي نرقص، جحيم تحت الماء"