الجمهور يفتح النار على الفنان أحمد الفيشاوي قائلا له أنت قدوة ، أفرض ربنا خدك دلوقتي .. لن تصدق ماذا فعل لكل هذا !!

فتح الجمهور النار على الفنان المصري أحمد الفيشاوي بعد ظهوره بالشيشية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وهاجمه الجمهور قائلًا: "أنت رياضي وقدوة.. بتعلم الشباب إيه".. "افرض ربنا خدك دلوقتي".

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قال أحمد الفيشاوي في الندوة التي أقيمت عقب عرض فيلم ريستا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وأدارها الناقد أحمد سعد، إنه لم تكن لديه أي ملاحظات على سيناريو الفيلم، فهو يحترم وجهة نظر المخرج والمؤلف، وإذا لم يعجبه الفيلم يرفضه، مشيرا إلى أنه قد يضيف شيئا ما للعمل لكن لا يتدخل في وجهة النظر.