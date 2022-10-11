لن تصدق ان هذه هي الأغنية التي لم يستطع فريد الأطرش غنائها وتسببت في بكائه بشكل مستمر!! كلماتها ستصدمك

الفنان الراحل فريد الأطرش حاول أن يغني هذه الأغنية لكنه ينهمر في البكاء ولا يستطيع إكمال الأغنية، خاصة حين يصل إلى المقطع الثالث في الأغنية.

حيث أصيب فريد الأطرش بصدمة شديدة بعد رحيل شقيقته الفنانة أسمهان، وعندما لحن أغنية “يا وحشني رد عليا”، لم يستطع غنائها بسبب بكائه المستمر.

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وقد حاول فريد الأطرش أن يغني هذه الأغنية لكنه كان ينهمر في البكاء ولا يستطيع إكمال الأغنية، خاصة حين يصل إلى المقطع الثالث في الأغنية.

والذي تقول كلماته “الليل شافني وحدية خدني في حضنه وسهرني، ونجومه بقيت حواليه تحكي لي وتفكرني، بتفكرني بلياليك بتفكرني بكلامك، بتشوقني لعينيك بتشوقني لكلامك”، ذلك المقطع كان يذكره بشقيقته الراحلة.

وكان فريد الأطرش يؤدي الأغنية في إحدى الجلسات الخاصة في منزله بحضور المخرج عز الدين ذو الفقار، والمطرب محرم فؤاد، فاقترح الأخير عليه أن يؤدي هو الأغنية بدلا عنه وفعلا اقتنع فريد بالفكرة، وبالفعل غناها محرم فؤاد بدلا من فريد الأطرش.

يذكر أن الفنان فريد الأطرش لم يتعاف من صدمة وفاة شقيقته أسمهان طيلة حياته وظل دائما يذكرها بمرارة.

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