ما حقيقة ماخبأته... ميجان ماركل بسرية أسفل ملابسها في عزاء حماتها الملكة إليزابيث صدم زوجها والملك والمشيعين.!! (شاهدوا صورة)

فجرت زوجة الأمير البريطاني هاري ميجان ماركل الجدل وتسببت بضجة كبرى في السوشيال ميديا بسبب ما فعلته خلال عزاء الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ولم يتم تأكيده.

وتعرضت ماركل لاتهمات خطيرة من كثيرين بإخفاء ميكروفون أسفل ملابس الحداد التي ظهرت بها في قلعة وندسور يوم لتلقي واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكتب العديد من مستخدمي وسائل السوشال ميديا أن ميغان كانت ترتدي أسفل تنورتها السوداء جهازا يشبه الميكروفون خلال استقبالها واجب العزاء من البريطانيين الذين توافدوا على قلعة وندسور لمواساة العائلة بعد رحيل الملكة يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ 96 عاما.

غير أن مصدرًا ملكيًا سارع لنفي تلك الشائعة، قائلًا إن هذا الاتهام "لا أساس له من الصحة".

وأضاف المصدر في تصريحات خص بها موقع "بيج سيكوس"، قائلًا: "هذا جنون وكلام يضر بها وبسمعتها بالفعل، بالطبع لم ترتدِ ميكروفونا".

وأثارت تلك الاتهامات بحق ميغان بعدما تحدث مستخدمون على تويتر عن اكتشافهم تجعيدا غامضا مربع الشكل في فستان الممثلة خلال سيرها إلى جوار زوجها، الأمير هاري، وشقيقه، وليام، وزوجته كيت ميدلتون، وهم يتفقدون باقات ورود التعازي التي قدمها المعزون في وفاة الملكة على أسوار قلعة وندسور.

وسرعان ما انتشرت عديد النظريات والاجتهادات التي تفسر سر استعانة، ميغان، 41 عاما، بجهاز الميكروفون أسفل فستانها، وذهب بعضهم إلى حد تفسير ذلك باحتمال رغبتها في تجميع مادة تدعم بها حلقاتها الوثائقية على نيتفليكس.

وقالت مستخدمة تدعى مارلين: "لا يمكنني تصديق أنها تحاول بذلك تسجيل أجواء العزاء. هي فقط في نظري امرأة حقيرة وسامة. وكنت آمل أن يطلب الملك تشارلز الثالث من نجله هاري بألا يصطحبها معه لحضور الجنازة".



