اختفت عن الأنظار بعد أن تلاعبت بأحمد رمزي ثم ظهرت بالحجاب فجأة في زفاف ابنة ميرفت أمين!! فمن تكون !!

بدأت حياتها كراقصة، ورغم ذلك جذبت أنظار الجميع إليها بملامحها الطفولية ومن خلال الأدوار الثانوية وخاصة أدورا الفتاة اللعوب.

وصلت إلى قلوبهم بخفة ظل ودلال محبب غير مصطنع.. أشاد بها عمر الشريف ..وصلت أعمالها الفنية إلى ما يقرب من الثلاثين عملاً منذ فيلمها الأول عام 1964 "مع الناس" مع سميرة أحمد وحسن يوسف

من أهم أعمالها في البدايات فيلم نحن لا نزرع الشوك مع الفنانة الكبيرة شادية والفنان محمود ياسين وفيلم زوجة غيورة جدا مع الفنانة الراحلة سعاد حسني بالإضافة إلى عدد آخر من الأعمال.

إنها الجميلة أميرة والتي خطفت الأنظار في بداياتها بجمالها وبراءة ملامحها.

ولدت الفنانة أميرة أو كريمة علي، التي كفر الشيخ في 18 يوليو عام 1945.

ولم تعرفها السينما كبطلة أولى بالرغم من قدراتها الجيدة، ولكنها دوماً ما حصرت في أدوار ثانوية مثل:

الراقصة اللعوب التي تحاول الإيقاع بالبطل في «أفراح» مع حسن يوسف ونجلاء فتحي، «أنا وزوجتي والسكرتيرة» مع زبيدة ثروت وأحمد رمزي، وبنت الجيران الحالمة في «بحبك يا حلوة» مع حسن يوسف وناهد شريف، وفتاة الليل التي تساعد البطلة في «نحن لا نزرع الشوك» مع شادية وصلاح قابيل، وأخت البطل في «أبي فوق الشجرة» مع ميرفت أمين وعبدالحليم حافظ، ولكن ذلك لا يمنع من اشتراكها ببطولة ثلاثية مع مديحة كامل ولبلبة في «في الصيف لازم نحب».

سافرت إلى بلجيكا وسويسرا وهولندا وإيطاليا واحترفت الرقص الشرقى فى بعض الأفلام التى أنتجت هناك. عادت إلى السينما فى التسعينيات فى أدوار صغيرة. ثم اعتزلت وتحجبت وكان آخر عمل شاركت فيه مسلسل مخلوق اسمه المرأة.

آخر ظهور للفنانة أميرة كان فى زفاف ابنة مرفت امين وظهرت بالحجاب للصداقة التي تربطها بوالدة العروس.