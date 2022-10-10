تصريحات صادمة.. إيمي طلعت زكريا تصدم الجميع بكشفها عن سبب وفاة والدها الحقيقي.. لن تصدق ما كان يفعله كل يوم وسبب هلاكه؟!

كشفت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى وفاة والدها الفنان طلعت زكريا، وذلك في ذكرى رحيله الثالثة التي حلت أمس (السبت) الموافق 8 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وقالت إيمي في تصريحات صحافية: "توفي والدي بسبب تدخينه للسجائر وليس بسبب فيروس، حيث أدى كثرة تدخينه إلى تضرر جهازه التنفسي وتوقفه عن العمل".

وأشارت إيمي إلى علاقتها بزملاء والدها بعد وفاته، مردفة: "في الحقيقة دي سُنّة الحياة بعد الوفاة، بسبب مشاغل الدنيا، ومينفعش أقول مين بيسأل ومين لأ بسبب إني بلتمس العذر للكل بسبب مشاغل الحياة، لافتة إلى أن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي؛ دائم المساعدة لها.

وعلقت على تصريح للفنان خالد زكي قال فيه: "رفضت وضع صورتي على أفيش فيلم طباخ الرئيس بسبب مرضه"، قائلة: "استفزني تصريح الفنان خالد ذكي، وذلك رغم محبته الشديدة له، لأنه تم وضع صورة والدي في أفيش فيلم طباخ الرئيس، بناءً على اتفاق بينه وبين خالد زكي"، مشيرة إلى أن أعراض المرض بدأت تظهر على والدها، بعد فيلم "طباخ الرئيس" وليس قبله.