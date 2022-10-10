اخيرا انكشف سر أمينة رزق!!.. لهذا السبب لم تتزوج عذراء السينما طيلة حياتها!!

عرفت الفنانة المصرة الراحلة بأنها عذراء السينما والمسرح العربي، والتي رفضت الزواج من أجل فنها وعاشت له فقط، ولم ترضى بالزواج خشية أن يؤثر على عملها الفني.

أمينة رزق قالت في حوار قد يم لها: «لم اندم على الإطلاق على عدم زواجي، لأن هناك العديد من الأسباب التي جعلتني لا أفكر في الزواج بداية من عشقي لفني وكانت متعتي الوقوف على خشبة المسرح آو إسعاد الجماهير».

وتابعت: « فوهبت نفسي للفن وخشيت على الفن من أن ينافسه احد أو يمنعني عنه حتى لو كان زوجًا رغم طابور المعجبين والخطاب الذين أرادوا طلب يدي وكنت على يقين من أن أيا منهم لو وافقت على طلبه كان سيخيرني بين الفن أو الزواج لذلك أصابتني عقدة نفسية من الرجالة».

وأضافت: «ولقد اعتدت على تقديم إحدى المسرحيات مع عميد المسرح العربي الفنان يوسف وهبي، وكانت أحداثها منصبة على فتاة انتحرت بعد أن غرر بها أحد الشبان أو أنها تمرض بسبب حبها فكل هذه الروايات كانت عبارة عن مآس نستعرض من خلالها سطوة الرجل وقوة نفوذه على المرأة، لذا خشيت على نفسي من الانتحار إذا ما وافقت على الزواج وجاء الزوج ذات يوم ويقرر حرماني من فني وعشقي وحبي».

وتابعت: «إن ظروف العمل في مسرح يوسف وهبي دفعتني إلى عدم التفكير في الزواج لأنه كان يقدم كل يوم اثنين من كل أسبوع مسرحية جديدة حيث كنا نقدم 23 مسرحية في الموسم المسرحي الواحد، وبالتالي لم يكن لدينا الوقت للتفكير في أي من الظروف الخاصة، خاصة إذا ما أضفنا وقت الحفظ والبروفات.

، وعقب انتهاء الموسم كنا نقدم مسرحيات أخرى مدتها 15 يوماً في جولة بمدن الوجهين البحري والقبلي ثم نذهب للإسكندرية في الموسم الصيفي ونقدم 30 مسرحية لمدة شهر أي بمعدل مسرحية يوميًا ونجوب البلاد العربية، فأين هو الوقت الذي نفكر فيه بالزواج أو حتى لتبادل الابتسامات مع المعجبين».