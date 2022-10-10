عندما سألوا حنان ترك كيف اكتشفتي أن زوجك شاذ ويميل الى الرجال؟.. فصدمت الوسط الفني فأجابت بكل صراحة وبدون خجل وكشفت كل المخفي.!!

سألوا النجمة حنان ترك كيف اكتشفتي أن زوجك شاذ ويميل الى الرجال !؟.. فصدمت الوسط الفني بما أعترفت به.. هذا ما فعه بي ! (تفاصيل مثيرة)

يدرك الكل أن الفنانة حنان ترك استطاعت في بداية مشوارها الفني أن تلفت أنظار كبار المخرجين خاصة أنها عملت بأول أعمالها مع المخرج الكبير يوسف شاهين، حيث قام باختيارها في فيلم المهاجر،

واقتحمت بعد ذلك حنان الدراما السينما بمسلسل المال والبنون وحققت من خلاله جماهيرية كبيرة. ولكن لم تكن حنان محظوظة بحياتها الشخصية كما كان الحظ بجانبها في السينما، لذلك سنعرض عليكم من خلال السطور القادمة عدد أزواج الفنانة التي لم توفق في الحياة معهم.

عاشت حنان ترك حياة فيها توحش وقسوة.. وركنت إلى عالم ملون ذاقت فيه الشهرة والسعادة.. لكن لا شيء يدوم أمام تمردها وجنونها.. في قمة نجاحها تورطت في فضيحة قضية آداب مخلوطة بالسياسة، واحتاجت الى وقت لتجفف دموعها..

وبعد سنوات من النجومية ارتدت الحجاب فجأة.وعندما أعلنت اعتزال التمثيل نهائياً في أغسطس 2012، فوجئ الجميع بأن وراء القرار علاقتها بالإخوان المسلمين في مصر وبزوجة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعائلة رجل الأعمال الإخواني حسن مالك..

وما بين «زمن مبارك» و«زمن الإخوان».. وما بين «توهج» الشابة و«انطفاء» الموهبة، وقعت ضحية الزواج السري لأكثر من مرة.

بعد تولي الإخوان مقاليد حكم مصر في منتصف عام 2012، ارتبط اسم حنان ترك بالقيادي الإخواني الكبير حسن مالك وأسرته.. وتردد وجود مشروع زواج سيجمعها بأحد أفراد الأسرة.. ولكن العائلة نفت وأكدت أن العلاقة لا تخرج عن إطار صداقة تجمعها مع الفنانة.

وفجأة ظهرت حنان حاملاً في شهور متقدمة، ودارت الأحاديث حول زواجها بشقيق حسن مالك.. وبعد فترة قصيرة سافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية ووضعت ابنتها «مريم». اصيب الجمهور بصدمة.. وكان التساؤل:

لماذا تصر حنان على زواج سري وتنجب من محمود مالك المنتمي لعائلة إخوانية؟ وبدأت تتردد اشاعات عن انضام حنان لجماعة الإخوان.. وانها اختارت، بعد الاعتزال، أن تعمل «ستايلست» خاص لملابس زوجة محمد مرسي.. تختار لها أحدث الموديلات.

ورغم سقوط الإخوان، فحنان إلى الآن تصر على إخفاء كل ما يتعلق بزواجها بمحمود مالك.. واكتفت بالقول بأنه لا ينتمي للإخوان.. واللافت أن اصرارها على الكتمان كان أسلوب زواجها نفسه لأكثر من مرة من قبل.