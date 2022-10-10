لأقوياء الملاحظة والأذكياء فقط.. هذه الطفلة الجميلة ذات الوجنتين المنتفختين والطاقية المميزة أصبحت اليوم من أجمل الممثلات وزوجها فنان معروف!!

شارك ناشطون في مواقع التواصل وعلى نطاق واسع صورة لطفلة ذات وجنتين منتفختين.

الصورة تعود للفنانة ايمي سمير غانم، حيث استرجعت الفنانة ذكريات طفولتها بصورة نادرة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور الأشهر انستجرام.

وظهرت إيمي سمير غانم من خلال الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان كلاسيكي وقبعة باللون الأسود لتنال إطلالتها الطفولية إعجاب الكثيرون من متابعيها ومحبيها.

يذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو" وشاركها البطولة والدها نجم الكوميديا سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وإنعام سالوسة وملك قورة وعمر الشناوي وسلوى عثمان وميار الغيطي وآخرون، وتأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

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