إهانات دنيا سمير غانم وصلت إلى مسامع أحمد مكي فلم يتردد في تلقينها درساً لن تنساه أبداً ! ما قاله صدم الجمهور!!

أصبحت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم حديث السوشيال ميديا بعد تصريحات نارية بحق مسلسل "الكبير أوي" والذي جمعها مع الفنان أحمد مكي.

دنيا سمير غانم حلت ضيفة في برنامج "راديو إنرجي 92.1" عبر أثير الإذاعة المصرية ، وأدلت بعدة بتصريحات مفاجئة عن سبب ابتعادها عن الكبير أوي نافية بأن السبب الرئيسي لذلك هو الناموس.

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وعن تصريحها السابق حول الناموس في لوكيشن تصوير مسلسل “الكبير أوي”، قالت: "موضوع الناموس حقيقي جدا، وأي حد في الكاست هيأكد الكلام ده"، واستطردت: “كنت متضايقة لما مشيت من المسلسل بس جوايا حاجات تانية كتير جدا.. شبابي كان بيدفن تحت الباروكة والجلابية”.

ورد الفنان أحمد مكي بطريقة ساخرة ولاذعة وغير مباشرة خلال مسلسله "الكبير أوي ٦" على تصريحات دنيا سمير غانم أنها كانت تواجه صعوبات كبيرة في المسلسل بسبب وجود الناموس.

رد مكي جاء في أحد مشاهد المسلسل، خاصة حفل زفاف الكبير على مربوحة، قالت له مربوحة: “بتحب الصيف ولا الشتاء”، فأجاب: "لا الشتاء علشان مفهوش ناموس".