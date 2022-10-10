في ليلة الدخلة ..عريس مصري يصرخ بشكل هستيري من داخل غرفة النوم وعندما صعدوا إليهم كانت الصدمة الكُبرى.!

على انغام توب الفرح، صفق المعازيم وتراقص الشباب وابتهج الجميع في حفل زفاف العروس نادية ابنة قرية ريدة، التابعة إداريا لمركز ومدينة المينا.

وبين تهنئة أهالي القرية لوالدها وفرحة العروس العشرينية بدات عقارب الساعة تتجه نحو العاشرة مساء.

وهنا بدأت المعازيم تقرر الرحيل وبدأت الاغاني الختامية لحفل الزفاف تعلن عن انتهاء الزفاف ليتجه العروسان الى مسكن الزوجية.

نصف ساعة فمع آيات الله الكريمة دخل العروسان الشقة الزوجية، وماهي الا دقائق معدودة وبدأت العروس تشعر بألم في الصدر ولم يستمر ذات الشعور

أكثر من نصف ساعة ف وفارقت الحياة نوبة حزن أصابت قلب الزوج، فلم يدرك بأن شريكة المستقبل قد صعدت روحها لخالقها، فبات بالصراخ

ليصعد الجميع الى مسكن الزوجية، والعروس العشرينية ممتدة على الأرض دون نفس واحد ليؤكد الجميع للزوج أنها فارقت الحياة