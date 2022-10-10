لأقوياء الملاحظة والأذكياء فقط ،، ركز في الصورة وحاول معرفة من هذه الفتاة ! لن تصدق من تجدون؟؟

شاهد صور نادرة للملكة إليزابيث من الطفولة إلى الشباب بمناسبة اليوبيل البلاتينى

تتجه أنظار العالم خلال الأيام الجارية نحو قصر باكنجهام حيث احتفالات الملكة إليزابيث الثانية، بمناسبة اليوبيل البلاتينى، مع أفراد العائلة الملكية وجموع الشعب البريطانى، ومن بين اللقطات المميزة فى الآونة الأخيرة تسليط الضوء على الصور النادرة للملكة فى مراحل عمرها المختلفة والتى تنشر للجمهور لأول مرة بمناسبة مرور 70 عاما على اعتلاء الملكة لعرش المملكة المتحدة.

ومن بين الصور الخاصة والنادرة لملكة بريطانيا، تم إضفاء لمسة بالألوان العصرية حديثًا على لقطات مصورة قديمة بالأبيض والأسود، والتى توفر لمحة عن الأميرة إليزابيث كما لم تراها من قبل، وتظهر هذه اللقطات مراحل نمو ملكة بريطانيا منذ كانت طفلة تبلغ بضعة أيام حتى بلوغها سن الرشد وهى تقود سيارتها مع الأمير فيليب، إضافة إلى لقطات خاصة وهى تستمتع بركوب الخيل عبر أراضى قصر باكنجهام الشاسعة.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، تظهر إحدى الصور الملكة إليزابيث وهي تركب حصانًا وعربة فى الحديقة، بينما تبلغ من العمر عامين فقط، كما تظهرها صورة أخرى في ثوب أرجواني رائع مع الأميرة مارجريت، في إيتون، في مباراة كريكيت، عام 194، كذلك تظهرها لقطة أخرى وهى طفلة رضعية تنام داخل عربة أطفال.

التقرير وفقا لديلى ميل

تم اكتشاف الصور في أرشيفTopFoto ، لتوثيق لحظات طوال حياة الملكة منذ ولادتها في عام 1926 حتى عام 1952، قبل توليها العرش مباشرة، وولدت الملكة إليزابيث في 21 أبريل 1926 وأصبحت أول من يتولى العرش بعد أن تنازل عمها إدوارد الثامن في عام 1936 وأصبح والدها جورج السادس ملكًا.

الملكة اليزابيث فى شبابها

لم يتوقع أحد أن تتولى إليزابيث العرش على الإطلاق، حيث كان إدوارد شابًا وكان يتوقع أن يكون له الكثير من الورثة، ومع ذلك بعد أقل من عام على وفاة جد إليزابيث، الملك جورج الخامس، تنازل إدوارد عن العرش من أجل الزواج من والاس سيمبسون، المطلقة الأمريكية.

خلال الحرب العالمية الثانية، رفضت إليزابيث – التي كانت آنذاك 13 عامًا – وشقيقتها مارجريت، الإجلاء إلى كندا وظلوا في المملكة المتحدة، وعاشا في اسكتلندا ونورفولك وويندسور على مدار الحرب، وكان للأميرة إليزابيث دور فعال آنذاك، فبالإضافة إلى وضع التمثيل الإيمائي لجمع الأموال من أجل المجهود الحربي، تدربت إليزابيث كسائقة وميكانيكي وحصلت على رتبة قائد صغار فخري في الخدمة الإقليمية المساعدة.

على مدار الحرب، كانت إليزابيث تتبادل الرسائل مع الأمير فيليب أمير اليونان والدنمارك، وفي عام 1947 أعلن الاثنان خطوبتهما، وتزوجا في وقت لاحق من ذلك العام، واستقبل الزوجان طفلهما الأول – الأمير تشارلز – في عام 1948 ، وتبعتها الأميرة آن في عام 1950. وبعد عقد من الزمان ، رُزقا بابنهما الثاني، الأمير أندرو، وفي عام 1964 ، رُزقا بطفلهما الثالث ، الأمير إدوارد.

وفي عام 1952، وصلت الأخبار إلى إليزابيث عن وفاة والدها، مما جعلها ملكة على الفور. توجت الملكة إليزابيث في يونيو 1953، وبدأت فترة حكمها التي استمرت حتى الآن 70 عامًا، لتصل إلى اليوبيل البلاتيني لها.