يمارسان الرذيلة بجوار طفل على جسده آثار تعذيب.. أم تبلغ الشرطة عن ابنها وعشيقته في قنا تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا، من ضبط عاطل وربة منزل، بتهمة ممارسة الرذيلة داخل وحدة سكنية في مدينة قنا، ووجد بصحبتهما طفلا يبلغ من العمر 3 أعوام، وعلى جسده أثار تعذيب.

كانت البداية بتلقي اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا بضبط "م.ر.ع"، 28 عاما، عاطل، ومقيم بمدينة قنا، و"د.ع"، 23 عاما، مقيمة في محافظة الجيزة، بتهمة ممارسة الرذيلة داخل وحدة سكنية بمدينة قنا، بعد تقدم والدة المتهم ببلاغ ضدهما عقب تعديه عليها بالضرب.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وبفحص البلاغ جرى ضبط المتهمين، وبصحبتهما طفلا يبلغ من العمر 3 أعوام وعلى جسده أثار تعذيب.

وكشفت التحريات أن المتهمة الثانية تربطها علاقة عاطفية مع المتهم الأول، وحضرت إلى محافظة قنا بصحبة الطفل، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وحررت الجهات المختصة المحضر اللازم حول تفاصيل الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.