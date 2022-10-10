هل تتذكرون أغنية حكيم افرض التي نالت شهرة واسعة!!.. ظهور خطأ فادح لم ينتبه له أحد رغم مرور 25 عاما!!

مر نحو 25 عاما على صدور كليب أغنية "افرض" للفنان حكيم التي تم طرحها عام 1997، والتي تعد من أنجح الأغنيات الشعبية.

وعلى الرغم من مرور كل هذه السنوات إلا أن تلك الأغنية تركت بصمة في قلوب وعقول الكثيرين وبخاصة الفيديو كليب الخاص بها الذي تضمن ظهورا للفنانة أميرة فتحي والفنانة زينة قبل دخولهن مجال التمثيل.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشور يفيد بوجود خطأ في الكليب بعد مرور 25 عاما وهي وجود ميزان في محل سجاد.

وحاز المنشور على تفاعل الجمهور، ونال تعليقات كثيرة على سبيل الدعابة مثل فقال أحدهم "يمكن يكون بيوزن الزباين علشان يديهم السجادة المناسبة".

وقال آخر "لذلك اطلقوا علينا اسم جيل الطيبين لاننا نركز على كلمات ولحن الاغنيه اما التفاصيل الثانيه مندوخش نفسنا فيها"

وقال آخر "يمكن علي أيامها كان السجاد بالوزن مش بالمتر واحنا مش عارفين".

ومؤخرا طرح حكيم أغنية "قول الله" ، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان محمد رحيم توزيع وميكساج وماستر توما.وأغنية "وش الخير عليه".