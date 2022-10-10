أجمل مذيعة سعودية تظهر على قناة الجزيرة وتثير جنون الجميع بهذا الأمر.. لن تصدق من تكون

تعتبر الإعلامية سلمى الجمل من أبرز المذيعات في الوطن العربي، وتتميز بكاريزما وثقافة عالية وقدرة على إدارة الحوارات، بالإضافة إلى جمالها الشامي الذي جعلها محط أنظار وإعجاب المشاهدين.

واستطاعت أن تلفت الأنظار بمظهرها الجذاب وطريقة تقديمها للأخبار، واعتبرها عددا كبير من المشاهدين، من أجمل المذيعات على شاشة قناة الجزيرة، وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو يحتوي على أجمل إطلالات مذيعتهم المحبوبة "سلمى الجمل". والتي جمعت فيها بين الجمال الشامي والاناقة الكلاسيكية.

مؤكدين في ذات الوقت أنها إضافة نوعية للإعلام العربي ولقناة الجزيرة على وجه الخصوص. وأطلق عليها بعض المتابعين، لقب "حورية الأرض" معتبرين جمالها يفوق جمال الإعلامية الأردنية "علا الفارس"، التي تعمل أيضاً في ذات القناة.