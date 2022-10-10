أورفاشي ملكة جمال الهند تفضح محمد رمضان وتكشف ما عرضهُ عليها في السر ورفضت بشدة !

أعادت حسابات فنية مهتمة باخبار النجوم والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي تداول تصريحات مثيرة للجدل لملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا، حيث أشارت عن تلقيها عرضاً بالزواج من مغني مصري يرجح أنه محمد رمضان.

هذه التصريحات عرضت الفنان محمد رمضان لموقف محرج بعد أن فضحت طلبه الذي جاء بشكل سري، وباشرته بالرفض الشديد. اختلاف ثقافي

وقالت أورفاشي راوتيلا في لقاء حين سألها المذيع عما إذا كانت قد تلقت عرض زواج محرج: “نعم مرة واحدة من قبل مغني مصري”.

وأشارت راوتيلا إلى أنه كان عليها أن ترفض عرض المغني المصري للزواج؛ بسبب “الاختلاف الثقافي”. متزوج مرتان

وأضافت أنه متزوج بالفعل ولديه زوجتان وأربعة أطفال.

وتابعت ملكة جمال الهند في مقابلة مع Bollywood Hungama ، عن الفنان الذي تقدم لها: “لقد تعاملت مع العديد من المقترحات. لكن كان هناك واحد أتى من شخص ما ، والذي كان من الممكن أن يؤدي إلى الكثير من الاختلافات الثقافية”.

وأردفت: “على المرء أن يفكر في أسرته. ولا سيما على النساء أن يفكرن في ذلك في حياتهن لأنه ليس بالأمر السهل “.

وعندما سُئلت راوتيلا عما إذا كان هذا الشخص مغنيًا مصريًا التقت به أورفاشي في دبي، أجابت: “نعم ، لكن هذا الشخص لديه بالفعل زوجتان وأربعة أطفال”. لا أريد أسرة مفككة

واستطردت حول أسباب رفضها: “لا أريد الأسرة المفككة ، ولا اعرف معنى الطلاق.. لأني اعتقد أن الأسرة لابد أن تبقى دائما معاً لأن هذا هو المكان التي تكمن فيه المتعة”.

وتابعت: “أحب شعور عندما تجتمع العائلة بأكملها معاً. لا أحب هذا الشيء العائلي المحطم. في عائلتي لم يطلق أحد حتى الآن، لا أعتقد أنني رأيت الطلاق من المكان التي أتيت منه.

في الواقع لا أعرف حتى ما هو شكل الطلاق ، فقط عندما أتيت إلى مومباي.. أدركت أن الطلاق هنا أمر شائع جداً”.

وختمت: “لا يمكنني اتخاذ أي قرار من هذا القبيل.

علاوة على ذلك لا يمكنني أبداً أن أكون بعيدة عن أسرتي.. و لا أستطيع أن أقبل بشخص بعيدٍ، فأكون أنا هنا و هو هناك ”

بينما لم تذكر أورفاشي اسم المطرب المصري، رجح الجميع أنه محمد رمضان.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان قد أعلن عن أقامة حفله القادم بالاسكندرية والذي اثار ذلك الكثير من الجدل بعد أن ظهرت حملة من ابناء محافظة الاسكندرية على منصات التواصل تطالب برفض اقامة مثل هذه الاحتفالات له.