خمنوا من تكون هذه الطفلة الجميلة التي فوق ظهر أحمد زكي.. كبرت وأصبحت من أجمل فنانات جيلها ووالدتها نجمة كبيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم الراحل أحمد زكي وهو يحمل طفلة على ظهره تبلغ من العمر 4 سنوات.

وما أدهش الجمهور أن هذه الطفلة هي الفنانة منة شلبي، نجلة الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، ووالدها رجل الأعمال هشام شلبي، وعمتها الإعلامية بوسي شلبي.

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نشأتها وبدايتها

ولدت منة شلبى في مدينة الجيزة المصرية. وهي من مواليد 24 تموز/يوليو 1982، والدها رجل الأعمال هشام الدين شلبي، ووالدتها هي الراقصة زيزي مصطفى. وعمتها الإعلامية بوسي شلبي. درست منة في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة.

إن ولادتها في عائلة فنية جعلها تدخل مجال الفن في عمر صغير. فكانت تظهر في طفولتها في العديد من البرامج التلفزيونية وفوازير رمضان للأطفال.

في العام 2000 اكتشفت موهبة منة في التمثيل من قبل النجمة الكبيرة سميحة أيوب وشاركتها في مسلسل “سلمى ياسلامة”. كما ظهرت لمدة ثلاث ثواني في فيلم “العاصمة”، إلى جانب مشاركتها في عدد من الأفلام الشبابية.

نبذة عن أعمالها

كانت البداية الحقيقية لـ منة شلبي عندما شاركت الفنان محمود عبد العزيز في بطولة فيلم “الساحر” في العام 2001.

وقد أبدعت منة شلبى في أداء هذا الدور مما منحها شهرة كبيرة. حصلت في العام 2002 على دور رئيسي في مسلسل “أين قلبي” مع الفنان حسن حسني وخيرية أحمد.

كما شاركت في العام نفسه في مسلسل “لدواعي أمنية” مع كمال الشناوي وماجد المصري. في العام 2003 ظهرت منة في عدة أعمال فشاركت في الفيلم الكوميدي “كلم ماما” مع عبلة كامل وحسن حسني.

ومن ثم شاركت كل من حنان ترك وهند صبري في فيلم “أحلى الأوقات عام 2004م “، كما شاركت في بطولة جماعية من خلال فيلم “أحلام عمرنا” مع الفنان مصطفى شعبان عام 2005م وفيلم “في محطة مصر” و”واحد من الناس” مع الفنان كريم عبد العزيز إلى فيلم “كده رضا” مع الفنان أحمد حلمي عام 2007م. وتوالت الأدوار الناجحة التى جعلتها من أهم وأنجح نجمات جيلها.

حياة منة شلبي الشخصية

أما عن حياتها الشخصية فيشار إلي أن الفنانة الشابة منة شلبى عازبة. ولم يسبق لها الزواج، وصرحت أن عدم زواجها ليس بسبب رفضها للفكرة وإنما تفرغها للتمثيل من جهة وعدم مقابلتها للشخص المناسب.

يُشار أن منة شلبي إرتبطت بالمخرج خالد يوسف وتمت خطبتهما لفترة قصيرة ثم انفصلا، وبعدها لم تعلن منة ارتباطها بأي شخص آخر، وكشفت في لقائها مع الفنانة إسعاد يونس أنها تُسأل “هتتجوزي أمتى” أكثر مما تسُأل “عاملة إيه”، مؤكدة أن تلك الأمور قسمة ونصيب وليست لها دخل بها.

مسلسل منة شلبي الجديد وتبدأ الفنانة منة شلبى التجهيز لمسلسلها الجديد بعنوان “قضية 760” الذى يقوم حاليا المخرج أحمد مدحت بالتحضير لتصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعاقدت منة شلبى قضية 760 العام الماضى ومن المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائى لعرضه.

مسلسل “قضية 760” بطولة منة شلبي وعدد آخر من النجوم ومن تاليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.