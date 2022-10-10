سر رشاقة الفنانة مي عز الدين وفقدانها للوزن بشكل سريع انكشف أخيراً.. ملعقتين كل ساعتين من هذا الشيء.. لن تصدقوا ماهو؟؟

تساءل الجمهور عن سرّ نحافة النجمة مي عز الدين، والحمية الغذائية التي اتبعتها للتخلص من الكيلوغرامات الفائضة واستعادة جسم صحي ورشيق؟ فهل خضعت لعملية جراحية لشفط الدهون أو تصغير المعدة بهدف التخلص من الوزن الزائد؟

الجواب هو لا، حيث اكتفت مي عز الدين باتباع نظام غذائي صارم ساعدها على خسارة الوزن خلال فترة قصيرة.

ويقوم ذلك النظام على تناول ملعقتين فقط من الطعام كل ساعتين. لا شك في أن هذه الحمية صعبة جداً، ولكنها في غاية الفاعلية وتسهم في خسارة الوزن.

مي أكدت عبر حسابها الرسمي عى تطبيق إنستجرام، أن تناول الفاكهة شيء ضروري.

حيث كتبت مي عز الدين على صورة تشمل مجموعة من الفاكهة " بشكرك يا هند رضا إنك فكرتيني بضرورة إني آكل فاكهة كان بقالي سنين مبعملش كدة وفعلا اليومين دول مع الشغل الكتير وضعف جسمي بسبب الشغل والتوتر معوضاني، حافظوا على أكل الفاكهة يا جماعة بجد مهمة".

وعلى جانب اخر، كان آخر أعمال الفنانة مي عز الدين مشاركتها في مسلسل جزيرة غمام والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2022.