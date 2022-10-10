جريمة شنيعة يقشعر لها الابدان وضحيتها الاب فتاة مصرية وخطيبها يثيران الغضب بما فعلاه مع والدها ودون خوف ولا شفقة.! !

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد، محاكمة فتاة وخطيبها على خلفية اتهامهما بإنهاء حياة والد الأولى داخل منزله بمنطقة كفر العلو بحلوان، لقيامه بتوبيخها.

تنظر المحاكمة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين رأفت تاج القاضي، ومحمد شرف الدين محمد.وجاء في أمر إحالة القضية رقم ٩٠١ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم شرطة حلوان، والمقيدة برقم ١٧ لسنة ٢٠٢٢ كلي حلوان الكلية، أن "سارة.م.ح"،

و"حسام.م.أ"، قاما بإنهاء حياة والد الأولى مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله بأن صور لهما شيطانهما بأن سوء الأمور أحسنها وانساقوا لحيف الظلمات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمان ابتاعا لذلك الغرض أقراص منومة وما أن ظفرا بها حتى وضعتها المتهمة الأولى بطعام وشراب والدها حتى فقد وعيه، وما أن واتتهم الفرصة حتى كبله الثاني وجثمت عليه الأولى

- فلذة كبده- بوسادة تلهج أنفاسه تقطعا دون أن تقشعر أبدانهما من هول فعلتهما بقلوب كالحجارة أو أشد قسوة حتى سقط صريعا باسفكسيا كتم الأنفاس.