بدون علم زوجها .. عروس خليجية تصور ليلة دخلتها كاملة والفيديو ينتشر بسرعة البرق وعندما شاهده زوجها كانت الصدمة التي لم تكن في الحسبان.! !

ألقت وحدة مكافحة الجرائم الأخلاقية في الكويت القبض على شابة كويتية قامت بتصوير ليلة دخلتها على شريط فيديو هي وزوجها.

وقد انتشر شريط الفيديو بسرعة البرق، بعد أن تركته الفتاة في الفندق، وسرقه احد عمال النظافة هناك، عندما فتحه ليشاهد زوجا وزوجته في شريط يفضح ويخدش حياءهما.

وقامت وحدة مكافحة الجرائم الأخلاقية في الكويت، بتذنيب الزوج والزوجة معا على انتشار هذا الشريط، علما بان الزوج أنكر معرفته لما قامت به زوجته.



وقال القاضي، في المحكمة.. اذا كان الزوج لا يعلم بما ارتكبته زوجته من خطأ يلوث شرفهما ويفضح عرضهما، فمن هو الفاعل؟ وأضاف، ما ذنب هذا الرجل الذي أراد أن يكمل نصف دينه؟ .

وأضاف القاضي «تعودنا على هذه الأمور من بعض الشباب الذين لا يبالون بأعراض الناس، ولكن ربما هذه هي المرة الاولى التي تتجرأ فيها فتاة على هذا العمل وفي مَن، في زوجها وشريك حياتها الباقية».

وقد أمر القاضي بحبس الزوجة على ذمة التحقيق، واطلاق سراح الزوج حتى يتم تقديم الزوجة للمحاكمة النهائية، ورمي يمين الطلاق من الزوج على زوجته، لفضح العلاقة الشرعية علنا.