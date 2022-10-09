كثير من المتابعين لا يعرفون أن هذا الفنان الشهير هو زوج صفية العمري الوحيد.. نجم كبير من أيام الزمن الجميل

خاول الفنان جلال عيسى أن يقدم فن هادف وراقي يليق بجمهوره، منذ أن كان أحد الوجوه الشابة التي ظهرت في منتصف الخمسينيات، وتوقع لها النقاد النجومية.

وجلال عيسى من مواليد 17 يوليو 193، حصل على الشهادة العليا من إحدى الجامعات المصرية، وبعد ذلك اشترك في فريق النادي الأهلي لكرة السلة.

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شارك في عدد من المسلسلات التليفزيونية، مثل: "العائلة" 1994، "أبيض×أبيض" 2003، و"ملكة في المنفى" 2010.

تزوج الفنان الراحل من الفنانة صفية العمري، وأنجبا ولدين هما وليد وأحمد، ولكنها لم تكمل حياتها معه وانفصلا منذ سنوات.

وبعد شهر واحد من انفصاله عن "صفية" تزوج من سيدة أخرى وأنجب منها ابنه الثالث "محمود"، بينما صرحت صفية العمري فى أحد الحوارت الصحفية السابقة قائلة: "لم أتزوج مرة أخرى حتى لا تتكرر مثل هذه التجربة الفاشلة، التي سببت لها أزمة نفسية صعبة".

ورحل الفنان جلال عيسى عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 82 عاماً.