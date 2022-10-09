ظهور صارخ لا يقارن لوالدة شيرين عبدالوهاب برفقة أحفادها في حفلها الأخير أصبح حديث المواقع_صورة

خطفت والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأنظار أثناء حضورها حفل نجلتها ، والذى أقيم خلال أحدي المسارح الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص بنات الفنانة شيرين عبد الوهاب ووالدتها على حضور الحفل لدعمها والوقوف بجانبها، وفي فترة من الحفل صعد بناتها على خشبة المسرح بجوارها، وفي لقطة أخرى شاركها محمد أسامة طفل الغزالة رايقة في الغناء بالحفل على خشبة المسرح، بعدما غنا سويا في احتفالية انتصار أكتوبر منذ عدة أيام.

:

:

وقد أحيت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب مساء أمس السبت حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

ويذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب قد أصدرت يوم 1 من شهر أكتوبر الجاري أغنية جديدة لها تحمل اسم "المترو"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 456 ألف مشاهدة .