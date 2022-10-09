ليست جنازة الملكة اليزابيث ولا أم كلثوم!! لن تصدقوا من هو صاحب الجنازة الأكثر جماهيرية على مر التاريخ !..تفاصيل اكثر

جنازة الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا كانت حديث العالم حيث شغلت مواقع التواصل الإجتماعي والوسائل الإخبارية بمختلف أنواعها في الأيام الأخيرة.

وما لفت انتبهاه الجمهور هو استمرار مراسم الدفن التي وصلت لـ 10 أيام وقد شارك عدد كبير من المواطنون البريطانيون والفعاليات الدولية والرؤساء وحكام وملوك البلاد في الدفن.

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وقد أشارت التقديرات أنّ مئات الآلاف قد شاركوا بمراسيم الدفن في اليوم الأخير من مراسم الجنازة والذي استمر لنحو 9 ساعات، قبل أن تُدفن الملكة إليزابيث الثانية بجوار الأمير فيليب.

وبالرغم من الأعداد الكبيرة التي شاركت بمراسم الدفن، إلا أنَّ جنازة الملكة إليزابيث لم تكن الأكبر في العالم.

سي إن أنادوراي

سي إن أنادوراي المعروف باسم آنا (15 سبتمبر 1909 – 3 فبراير 1969) سياسي هندي عمل بمنصب كبير وزراء ولاية تاميل نادو المعروفة باسم مدراس الواقعة في جنوب الهند في الفترة ما بين 1967 - 1969 م. توفي أنادوراي في 3 فبراير 1969 بعد صراع طويل مع مرض السرطان وكان ذلك بعد ثلاث سنوات من توليه الرئاسة، وقد حضر جنازته نحو 15 مليون شخص، ويعد بذلك صاحب أكبر جنازة في العالم.

أم كلثوم

توفيت فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي (أم كلثوم) الفنانة المصرية التي لقبت بـ"كوكب الشرق" في الثالث من شباط 1975، بعد معاناة مع مرض إلتهاب الكلى، وشارك في تشييع جثمانها أكثر من 4 ملايين شخص إنطلقوا من مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير وسط القاهرة.

جمال عبد الناصر

نوبة قلبية أنهت حياة جمال عبد الناصر وذلك بعد انتهاء القمة يوم 28 سبتمبر 1970، و بعد الإعلان عن وفاة عبد الناصر، عمت حالة من الصدمة في مصر والوطن العربي.

وقد شارك في جنازة عبد الناصر في القاهرة من خمسة إلى سبعة ملايين مشيع، حضرها جميع رؤساء الدول العربية، باستثناء العاهل السعودي الملك فيصل.

الأميرة ديانا

بدأت الجنازة الرسمية للأميرة ديانا (أميرة ويلز) يوم السبت 6 من شهر أيلوللعام 1997 في تمام الساعة 9:08 صباحاً في لندن عندما بدأت الأجراس الملكية تعلن عن نقل موكب الجنازة من قصر كينسينغتون. حمل النعش من القصر خلال هايد بارك كورنر وصولاً إلى قصر سانت جيمس، وهو نفس القصر الذي بقيت فيهِ جثة ديانا لخمسة أيام قبل أخذها لقصر كينسينتغون. انزل علم الأتحاد (علم المملكة المتحدة) إلى النصف. وأقيمت المراسيم الرسمية للجنازة في ضاحية وستمنستر في لندن وأنتهت في مكان دفن الأميرة في آلثورب.

وشارك في الجنازة نحو 3 ملايين شخص.

البابا يوحنا بولس الثاني

البابا يوحنا بولس الثاني هو بابا الكنيسة الكاثوليكية (الفاتيكان) رقم 264 منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول 1978 حتى وفاته في الثاني من نيسان 2005، وقد شارك في جنازته ما يتراوح بين 2-4 ملايين شخص.

حضر مراسم الجنازة التي أقيمت في التاسع من أبريل/نيسان 4 ملوك و5 ملكات وما لا يقل عن 70 رئيس جمهورية ورئيس وزراء، ودُفن تحت الكاتدرائية في سراديب قبور البابوات، في كوة كان قد اختارها سابقا بنفسه وكان موضوعا فيها سابقا البابا يوحنا الـ23.

غاندي

زعيم هندي دافع عن حقوق المنبوذين في الهند، وقاوم الاحتلال البريطاني بسلمية صارمة.

في سنواته الأخيرة دعا المهاتما غاندي الهندوس إلى احترام حقوق المسلمين، فاغتاله أحد الهندوس المتعصبين في 30 يناير/كانون الثاني 1948 متهما إياه بالخيانة العظمى، وشارك في جنازته نحو 2 مليون شخص.

عبد الحليم حافظ

توفي الفنان عبد الحليم حافظ في 27 مارس/آذار 1977، وشُيعت جنازته في 30 من الشهر نفسه، متأثرا بالتهاب كبدي تعذر علاجه مع وجود تليف في الكبد ناتج عن إصابته بداء البلهارسيا منذ الصغر. شيع جثمانه في جنازة مهيبة بعد وفاته بـ3 أيام، حضرها أكثر من 250 ألف شخص.