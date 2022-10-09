بدون رحمة ولا شفقة... كانت ليلة دخلتهم عنيفة استمرت لثلاث ساعات.. وبعدها وقعت الخطيئة التي لم تخطر ببال العروسين.! !

ضرب عريس مصري عروسه بعد 3 ساعات من انتهاء حفل زفاف، ما تسبب بدخولها في غيبوبة لإصابتها بكسر في الجمجمة والحوض، ونقلها إلى غرفة العناية المركزة في إحدى مستشفيات القاهرة.



وقال العريس عن ملابسات الحادث، إن أمه نصحته بأن يضرب زوجته في ليلة الدخلة حتى تشعر بالخوف منه، وترى "العين الحمراء" منذ البداية،

وأن هدف أمه كان تجنب تكرار السيناريو نفسه الذي حدث مع إخوته؛ حيث سيطرت عليهم زوجاتهم بعد الزواج.

وأضاف العريس سليم: "كنت أصغر اخوتي ومطيعا لأمي التي لا أحب ان أغضبها يوما ما وعندما طلبت مني أن أكون رجلا مع زوجتي في ليلة الدخلة حتى لا تخالفني بأي أمر لم أتردد على الإطلاق".

وقال: "استمعت لكلام أمي التي كانت تهمس في اذني طوال ليلة الحفل بأن لا أخذلها كما فعل إخوتي من قبل، وفي ذلك اليوم صفعت زوجتي ثلاث مرات على وجهها لأثبت لها بأنني الرجل وصاحب الكلمة منذ اليوم الأول،

لكن لم تصمت وقامت بضربي وبدأت تشتمني لتصرفي معها"ثم قام "سليم" بأخذ الثأر من عروسه، وتطورت المشكلة إلى مشادة كلامية عنيفة

مما جعله يضربها بقطعة حديدية أحضرها من المطبخ، ما تسبب بدخولها في غيبوبة تامة، الأمر الذي أجبره على الاتصال بوالدها ووالدتها.

ثم اتصل والدها بالشرطة وقام بنقلها إلى أقرب مستشفى وعند الانتهاء من فحصها، تبين أنها تعاني من كسر في الجمجمة والحوض.