مفاجأة فنية مدوية .. هذه هي الديانة الحقيقية لـ جورج قرداحي ! .. وهل اعلن اعتناقه لهذه الديانة مؤخراً.!! (تفاصيل حيرت الملايين)

كان اول ظهور لـ جورج قرداحي كمذيع في قناة mbc1 في برنامج من سيربح المليون، واشتهر شهر كبير في الوطن العربي على مر 3 سنوات من عرض البرنامج.



ولد جورج فؤاد قرداحي في 1 مايو 1950، في قرية فيطرون في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان.

ويشغل الان منصب ووزير الاعلام اللبناني، حيث تم تعينة في 10 سبتمبر في 2021 بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد أكثر من عام

من استقالة الحكومة السابقة إثر الانفجار المدمر الذي حدث في ميناء بيروت، وتعتبر ديانة الاعلامي اللبناني جورج قرداحي ومعتقداته وطائفته الأصلية، مسيحية مارونية، لانه ولد لعائلة مسيحية مارونية.

وطبقا لما رصده فريق "اثراء نت" تحدث جورج قرداحي عن الديانه الاسلامية بمقطع فيديو، حينما نشروا شائعات عن اعتناقة الاسلام فكان رده كما جاء في هذا المقطع

" انه باركوا له انه انا اهتديت واعتنقت الاسلام واجت رسائل بالملايين يهنونين اني اعتنقت الاسلام، وانا هذا شرف لي".



ولكن هو اعتبر نشر هذه الشائعات اتهام له لانه لم يعتنق الاسلام ابدا، ولازال على الديانة المسيحية.