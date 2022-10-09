في ليلة الدخلة الجيران سمعوا صراخها الهستيري .. بعدما دخلو غرفة النوم بدقائق عروسة أردنية تطلق صرخات مدوية.. وعندما اقتحمت والدتها الغرفة.. كانت المفاجأة التي لم تكن في الحسبان!

في حادثة غريبة من نوعها، اقدم عريس الي فعل شئ غريب مع عروسته، ليلة الدخلة التي ينتظرها الكثيرون، كانت غريبة للغاية لهذه العروس الأردنية.

عاقب العريس الأردني عروسه الجميلة بطريقة مجنونة لا يمكن تصورها، وأجبرها على دخول الحمام، وأغلق المفاتيح أمامها، ثم عاد إلى نوم عميق.

صرخت العروس طلبًا للمساعدة، وسمع موظفو الفندق، وبقيت العروس مع العروس ليلة الزفاف. اتصل أحد الموظفين بالشرطة الذين اقتحموا الغرفة ووجدوا العريس مستلقياً على السرير، في نوم عميق وكأنه لم يكن هناك، بينما كانت الزوجة في الحمام تصرخ طلباً للمساعدة،

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد حبسها زوجها واحتجزها في الأسر. لكن الأغرب من ذلك أن حراس الأمن الذين فتشوا غرفته سرقوا مبلغًا كبيرًا من المال من العريس الذي رفع دعوى ضدهم لاحقًا.، بعد أن أخذوه إلى مركز الشرطة لقضاء الليل هناك.