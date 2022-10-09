صورة نادرة للفنان عمر الشريف في سن المراهقة.. لن تتوقعوا كيف كانت ملامحه! والمفاجأة في هوية الفنانين الذين كانا معه في الصورة!!

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والفنانين تداول صورة نادرة للفنان المصري عمر الشريف في سن المراهقة.

عمر الشريف ظهر في الصورة وهو مع أصدقائه في المرحلة الثانوية، حيث كان طالبا في «فيكتوريا كوليدج»، بالإسكندرية وكان معه الفنان أحمد رمزي ويوسف شاهين.

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عمر الشريف من مواليد 10 إبريل عام 1932، كان بدايته السينمائية بفيلم «صراع في الوادي»، وتزوج من الفنانة فاتن حمامة التي شاركته في بطولة عدد كبير من الأفلام وأنجبت ابنه طارق.

حلم الفنان عمر الشريف للوصول للعالمية حال بين استمرار زواجه من سيدة الشاشة العربية، وحقق شهرة واسعة بالخارج عندما قدم فيلم «لورنس العرب»، وانفصل بعد ذلك عن سيدة الشاشة ولكنه استمر في رحلة نجاحه.