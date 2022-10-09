لمرضى السكري..هذا المشروب السحري «الابيض » متوفر في كل منزل يخفض نسبة السكر في الدم بغضون دقائق ..جربه الان وقل وداعاً للانسولين

أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث فوائد بعض الأعشاب الطبيعية في انخفاض مستوى السكر في الدم وقدرتها على الوصول بالسكر في الدم إلى نسب مقاربة للنسب الطبيعية

وفيما يلي عرض لبعض من هذه الأعشاب:

الزنجبيل

ويأتي الزنجبيل ضمن قائمة 9 مشروبات تخفض السكر بسرعة وترجع أهميته إلى قدرته على تحسين تفاعل الجسم مع هرمون الأنسولين بصورة جيدة تساعد في التخلص من مستويات السكر العالية.

كما انه يساعد في مقاومة العوامل والأسباب التي تؤدي إلى رفض ومقاومة الجسد البشري لهرمون الأنسولين بصورة طبيعية آمنه.

2- الحلبة نبات عشبي يمكن تناوله في صورة مشروب دافئ وهو ضمن 9 مشروبات تخفض السكر بسرعة وذلك بفضل احتوائه على العديد من الألياف والعناصر الغذائية. والتي تساعد الجسم في انخفاض مستوى السكر في الدم والعودة به إلى مستوياته العادية الطبيعية وتقلل حجم المخاطر والمضاعفات التي يمكن أن تحدث نتيجة ارتفاعه.

كما أنها تساعد مريض السكري على ثبات مستوى السكر عند مستوى معتدل ذلك عند مراعاة اتباع نظام غذائي صحي مناسب لحالة كل مريض. وتعرف الحلبة بقدرتها الفعالة على محاربة الدهون في الدم مما يقي ويحمي مريض السكري من التعرض لأمراض الشرايين والقلب التي تصاحب مرضى ارتفاع الكولسترول.

ويمكن تناول عشبة الحلبة بعدة طرق حيث يمكن تناوله كمشروب دافئ فقط بدون أي إضافة أو يمكن تناوله كمشروب دافئ مضاف إليه بعض الحليب ويمكن تناول بذورها بعد تسويتها ويمكن تناوله بعد غليانه صباحا ومساء.

3- القرفة تعتبر القرفة من الأعشاب التي تندرج ضمن 9 مشروبات تخفض السكر بسرعة وذلك نظرا لفوائدها التي لا تعد ولا تحصى فالقرفة مشروب دافئ يعمل على تحسين استقبال الجسم للأنسولين.

- القرفة تعتبر القرفة من الأعشاب التي تندرج ضمن 9 مشروبات تخفض السكر بسرعة وذلك نظرا لفوائدها التي لا تعد ولا تحصى فالقرفة مشروب دافئ يعمل على تحسين استقبال الجسم للأنسولين.

مما يساعد الجسم على حرق السكر بصورة أفضل مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم ونزول مستوى السكر إلى النسبة الطبيعية تقريبا بشكل أمن وبكل سهولة.

كما أن القرفة مشروب يساعد مرضى السكري الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم على خفض ضغط الدم أيضا بصوره طبيعية من خلال هذا المشروب. هذا إلى جانب دور القرفة الهام في تعزيز قدرة مقاومة الجسد البشري لمضاعفات داء السكري.

4- الشاي الأخضر والشاي العادي يساعد كلا من الشاي الأخضر والشاي العادي في الوقاية من الالتهابات وأمراض القلب والشرايين التي قد يتعرض لها مريض السكري.

وخصوصا الشاي الأخضر نظرا لقدرته على رفع قدرة الجسم في تحسين عملية الأيض داخل كل خلية مما يحسن عملية الحرق بداخل الخلية ويؤدي إلى انخفاض نسبة السكر ونزولها إلى المستوى الطبيعي.

كما أنهم معروفون بقدرتهم على تخفيض مستوى الدهون في الدم وتقليل فرص الإصابة بالجلطات لمريض السكري.

ويمكن تناولها عن طريق طريقتين الأولى هي غليها والانتظار حتى تبرد ثم تناول بذورها بواسطة إضافتها إلى وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء. أو عن طريق تناولها كمشروب دافئ يمكن إضافة المكسرات المفضلة لديك كما يمكن إضافة بعض قطع الفاكهة المناسبة ليصير هذا المشروب وجبة فطار صحية متكاملة.

5- خل التفاح بفضل احتوائه على كل من حمض الماليك وحمض الستريك المعروفون بقدرتهم على السيطرة على مستويات نسب السكر العالية وجعلها تنخفض بصورة طبيعية.

بالإضافة إلى دوره في محاربة الالتهابات والدهون الموجودة بالجسم البشري مما يساعد مريض السكري في التخلص من الوزن الزائد الذي يعتبر من ضمن العوامل المساعدة في الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

فالسمنة تعتبر من العوامل التي تعوق استجابة الجسد البشري لهرمون الأنسولين لذلك فان تجنبها ومحاولة إيجاد حل مناسب لها امر هام لمريض السكري.

ويمكن تناوله عن طريق إضافة معلقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ وشربه مساء قبل النوم.

6- الريحان ويمكن تناوله عن طريق إضافة حوالي 15 جرام من أوراقه المطحونة للمشروبات الساخنة والعصائر الطبيعية المختلفة. والذي يساعد الجسم البشري لمريض السكر على انخفاض مستوى السكر في الدم بنسبة حوالي 21 في المئة خلال فترة 30 يوم.