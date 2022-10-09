لن تتوقعوا ما هو سر تشاؤم العندليب عبدالحليم حافظ من أغنية قارئة الفنجان لدرجة أنه رفض الاستماع إليها!!

خلال لقاء له في برنامج "ممنوع من العرض"، تحدث الماكيير محمد عشوب، أغنية "قارئة الفنجان"، والتي تعد من أروع أعمال الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، ولكن كان لها تأثيرات سلبية عليه.

وقال محمد عشوب: "إن حليم أعرب عن ندمه على تقديم آخر روائعه "قارئة الفنجان"، للشاعر نزار قباني، لكونها شؤم عليه بسبب مضمونها، حتى أنه رفض الاستماع إليها في منزله، أثناء وضع الماكياج له، قبل الذهاب إلى حفل كان سيغنيها على خشبته، وهي عادة لحليم قبل كل حفلاته، وقال حليم في المنزل بحسب شهادة عشوب: "منك لله يا نزار"".

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وأضاف: "أنه تصادف يوم الحفل، إصرار أحد المعجبين على أن يجعل حليم يرتدي بذلة من تصميمه، ومرسوم عليها فناجين قهوة، وهو ما زاد من عصبيته وتوتره، بل وانفعاله على الجمهور، بعد أن ظلوا يصفرون ويصرخون أثناء الحفل".