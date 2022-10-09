لن تتوقعوا كيف انتقمت الشحرورة صباح من فريد الأطرش بعد أن وصفها بـ المعزة.. لقنته درساً قاسياً في الأدب ؟!

خلال لقائها ببرنامج "ممنوع من العرض"، كشفت جانيت ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح، عن بعض الصفات التي كانت تتمتع بها خالتها في شبابها.

وأهمها أنها كانت تكره الإزعاج خاصة عندما تخلد للنوم فكان من المستحيل أن تجد صوت في المنزل وقتها.

وقالت جانيت: "إن الفنانة الراحلة كانت لا تنسى الإساءة إذا تعرضت لها وكانت تأخذ حقها، ومنها موقف حدث لها مع الفنان الراحل فريد الأطرش، حين وصفها في بداية حياتها الفنية بالمعزة قائلًا: أنت ما تنفعيش صوتك عامل زي المعزة".

وأضافت: "أن صباح غضبت جدًا من وصفه لها، ولكنه عندما طلبها أحد المخرجين لتقدم فيلم مع الأطرش اشترطت عليه كتابة اسمها الأول قبل اسمه، وحدث ذلك بالفعل