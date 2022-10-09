لأول مرة من يوم الخلع.. أول صورة لنجلي زينة زين الدين وعز الدين بعد أن اخفتهم 9 سنوات.. والصدمة في شبههم من والدهم أحمد عز.. صورهم في أول تعليق..

رغم محاولة الممثلة المصرية زينة بشكل دائم إخفاء صور ولديها التوأم عز الدين وزين الدين عن الإعلام والسوشيال ميديا، وذلك بسبب الخلافات وقضايا إثبات النسب والنفقة التي واجهتها مع والد الطفلين الممثل المصري أحمد عز، إلا أنه تم مؤخراً تسريب الصورة الأولى للأطفال.

وبدا الولدين من داخل أحد المدارس، وبدا واضحاً الشبه بينهما وبين والدتهما زينة، من حيث شكل الوجه والإبتسامة.

وأثارت الصور دهشة الجمهور خاصة بالشبه الكبير بينهما وبين أحمدعز، وهو النجم الذي تزوجته زينة عرفي وأكدت أن الأب الحقيقي لطفليها.

وكانت زينة قد أحدثت جدلاً وشغلت الرأي العام في عام 2014 عندما أعلنت أنها تزوجت أحمد عز في وقت سابق، وأنجبت منه التوأم زين الدين وعز الدين في أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وقد أحدث هذا الإعلان ضجة إعلامية كبيرة حول موضوع زواجهما لا سيما بعد إنكار أحمد عز هذا الزواج لكن القضاء المصري أثبت نسب طفلي الممثلة زينة إلى الممثل أحمد عز في 25 يونيو/ حزيران 2015 بعد انشغال الرأي العام بهذه القضية لمدة 18 شهر.

وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر إثبات نسب توأم زينة لأحمد عز بصفته والدهما، بعدما تخطى عمر الطفلين السنة والنصف، وقد تضمن الحكم الصيغة التنفيذية التي تعطي زينة الحق في استخراج شهادات الميلاد للتوأم والأوراق الرسمية الخاصة بهما. وبعد إصدار الحكم لجأت زينة للقضاء أكثر من مرة من أجل الحصول على المصاريف الشخصية والدراسية الخاصة بأبنائها.