يشيب لها شعر الرأس: أم مجرمة تقتل طفلها بمخدر في العصير كي تستمتع بسهرة حمراء مع عشيقها وعندما ذهبت لاابنها لتجعله يستيقظ كانت الصدمة الكارثية.! !

تفاصيل واقعة صادمة هزت جمهوريم مصر باكملها تلقى العميد مجدى خلف، مأمور قسم المعصرة، في جمهورية مصر العربية بلاغًا بوفاة طفل، عمره 4 سنوات، داخل مستشفى مارجرجس.



وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تم كشف ملابسات الحادث، وبالفحص تبين قيام الأم بإعطاء طفلها الرضيع جرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها بممارسة الرذيلة داخل شقتها، لكنه فارق الحياة.

وأوضحت التحريات أن «ربة المنزل قررت تخدير طفلها الصغير قبل قضاء سهرة مع عشيقها داخل منزلها عن طريق وضع كمية من المخدر في زجاجة عصير للابن».



ولفتت التحريات إلى أن «الصغير غاب عن الوعى، وانفرد العشيق بمعشوقته، وبعد انتهاء وقت المتعة حاولت الأم إيقاظ صغيرها، إلا أنها اكتشفت أنه فارق الحياة لأن كمية المخدر التي تناولها كانت كفيلة بإنهاء حياته».



تم ضبط الأم، وأمرت نيابة حوادث حلوان الكلية بحبس «ن. ع. ن»، ربة منزل، وعشيقها «ب. م. ق»، بعد أن تأكدت التحريات من قيام الأولى، بمساعدة المتهم الثاني «العشيق»، بقتل نجل الأولى، وذلك لتتمكن من الاستمتاع مع عشيقها أثناء ممارسة الرذيلة.



وتبين من التحقيقات أن المتهمة وضعت لابنها كمية من المخدرات في زجاجة عصير ليتناولها، قاصدة تخديره وليس بدافع القتل.