دي مش غادة يا جدعان.. لن تصدق كيف أصبح شكل الفنانة غادة عبدالرازق.. هل خضعت لعملية تجميل فاشلة؟

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو جديد لها.

ونشرت غادة عبد الرازق عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، والذي ظهرت من خلاله بإطلالة مختلفة تمامًا حيث لم يعرفها الجمهور.

وظهرت غادة عبد الرازق في المقطع المتداول وهي تصور نفسها على أنغام أغنية أجنبية، وتقوم بإبراز شعرها، وأرفقت المنشور بجملة: «صباح الخير.. يوم جيد لي».

وما أثار دهشة الجمهور هو ظهورها بإطلالة وملامح مختلفة تعود إلى عمليات التجميل التي أجرتها مؤخرا.. كما بدت «أصغر سنا»، حسب قول الكثير من معجبيها فيما علق متابع بالقول: دي مش غادة يا جدعان.