لسا فكرين طفلة طيور الجنة أمينة كرم.. شاهدوا جمالها بعد أن تزوجت وخلعت الحجاب .. وهذا سر هجومها على مروة حماد زوجة خالد مقداد!

لفتت أمينة كرم طفلة قناة “طيور الجنة” أنظار المتابعين على مواقع التواصل بأحدث ظهور لها بعد أن خلعت حجابها وأصبحت شابة فاتنة الجمال.

وتداول رواد السوشيال ميديا صوراً للنجمة المغربية أمينة كرم التي اشتهرت منذ طفولتها من خلال تقديمها برامج قناة الأطفال طيور الجنة، وكان هذا أول ظهور منذ زواجها وخلعها للحجاب.

وبدت أمينة كرم في الصور بشكل ولوك مختلفين عن الذي يتذكره بها الكثير واعتادوا علي رؤيتها به دومًا.

في نوفمبر 2019، فاجئت نجمة طيور الجنة أمينة كرم الجمهور بظهورها بدون حجاب، الأمر الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، وأعتبر البعض هذا الظهور بأنه بداية تحول من الإنشاد إلى عالم الموضة والشهرة على السوشال ميديا.

وتعتبر كرم من الشخصيات التي أثارت جدلًا واسعًا، فبعد مغادرتها قناة طيور الجنة بشكلٍ مُفاجيء وصادم، صرحت حينها مروة حماد زوجة مدير القناة خالد مقداد، أنّه تم التخلي عن كرم لتحولها باتجاه الموضة واهتمامها بأن تكون نجمة على السوشال ميديا.

وهو الأمر الذي نفته كرم بفيديو آخر وصادم، اتهمت فيه حماد بأنها السبب وراء مغادرتها للقناة، بعد إهانتها لها هي وعدد من فتيات المغرب.

وأضافت كرم أنها شعرت بالإهانة خاصةً أنَّ حماد جعلت إحداهن تراقب فتيات المغرب بشكلٍ متواصل وهو ما أشعرها بالإهانة، وذلك بسبب غيرتها، لتقرر كرم بعدها ترك القناة وعدم المشاركة في برايم برنامج "كنز 4" إلا أنها تراجعت وشاركت في البرنامج بعد اعتذار مقداد لها وتقبيله لرأسها.

وكانت كرم قد نفت بشكل قاطع أخبار خطوبتها على عصام مقداد الشهير بـ "عصومي"، وهو ابن خالد مقداد ومروة حماد، بعد انتشار هذه الشائعة في فترة من الفترات.

وبدأت كرم مشوارها مع طيور الجنة وهي طفلة صغيرة، واستمرت بها فترة من الزمن، إذ ظهرت بعد فترة على الشاشة مُرتديةً الحجاب، الذي بدأت تدريجيًا بخلعه فبعدما كانت ترتديه بشكل كامل، بدأت بإظهار خصلات شعرها، لتقوم بخلعه بشكل كامل.

بدأت شهرة النجمة المغربية أمينة كرم في عالم الإنشاد بعد حصولها على لقب أحسن صوت في العالم العربي في قناة طيور الجنة الفضائية، عقب مشاركتها في برنامج المواهب "صوتك كنز" وحصولها على المركز الأول بتفوق وجدارة.

ولم تتخلى كرم عن صورها بالحجاب وأبقت عليها في حسابها عبر إنستغرام، كما عبرت في إحدى الفيديوهات عن استغرابها وغضبها من بعض الأشخاص الذين يصرون على إرسال صورها في مرحلة الطفولة.

وكانت أمينة كرم وجهت رسالة لخالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة، بعد مغادرته المستشفى إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا في مايو 2021.

وعبرت أمينة عن سعادتها الكبيرة بمغادرة خالد مقداد المستشفى، مؤكدة أنها كانت ستحرص على زيارته في المستشفى لو كانت تقطن معه في نفس البلد.

وأكدت خريجة برنامج "طيور الجنة"، أنها تعتبر خالد مقداد كوالدها، حيث أنها تكن له معزة خاصة بالرغم من كل ما وقع بينهما.