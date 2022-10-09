توقعات مزلزلة ... ليلى عبد اللطيف تصدم الجميع في المملكة .. هذا ما سيحدث في السعودية بعد أيام قليلة!

توقعت سيدة التوقعات الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات يوتيوب، مجموعة من التوقعات خلال الفترة القادمة.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن السعودية

توقعات ليلى عبد اللطيف عن مصر تتوقع ليلى عبد اللطيف أن تدخل مصر خلال الفترة القادمة إلى أوساط العالم العربي، من خلال التعاون والحوار، حيث يزور الرئيس السيسي العراق وتركيا ودول أخرى، والمحطة الأهم ستكون ما بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسيكونا سويًا في وجه كل الخلافات العربية، والصعوبات التي تواجه حل الازمات العربية.