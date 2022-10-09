لن تصدق كم تقاضت شيرين مقابل ظهورها في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس.. رقم فلكي صادم لم يخطر على بالك

ما ان تناقلت أخبار عن استضافة الفنانة إسعاد يونس للمطربة شيرين عبد الوهاب في برنامج صاحبة السعادة، في أول ظهور إعلامي لها بعد أزمتها الأخيرة، حتى بدأ الجمهور يتسائل عن مقدار المبلغ الذي حصلت عليه مقابل الظهور.

وطرحت إسعاد يونس، برومو الحلقة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، موضحة أن موعد عرض حلقة شيرين سيكون على جزئين متتاليين يومي الإثنين والثلاثاء المقبل في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة dmc.

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن أسرار في حياتها الشخصية لأول مرة، بجانب الحديث عن أعمالها الفنية الفترة الأخيرة، وقالت في بداية الحلقة: أنا عندي حاجات كتير هحكيها لأول مرة.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال الحلقة، إن أصعب لحظة في حياتها عندما رأت والدتها عاجز ومريض ولم تستطع مساعدته، كما أكدت أنها تتمنى رؤية بناتها فنانات.

وذكرت مصادر مطلعة في قنانة dmc المصرية، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تقاضت 80 ألف دولار، مقابل ظهورها في البرنامج، في حين لم يتم التاكد نهائيا من المبلغ بشكل رسمي مؤكد.

ومن ناحية أخرى، سبق وأثارت شيرين عبد الوهاب جدلا واسعا بعدما تحدث عن كثرة الرجال الذين طلبوا الزواج منها، وقالت في تصريحات تلفزيونية: أنا قولت قبل كدا اللي عايز يطلب إيدي يروح لـ طارق مدكور، دلوقتي هو عايز يغير عنوانه من كتر العرسان.