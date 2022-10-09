انفجار في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء طرد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من محل اقامتهم يصدم الجميع. ماذا حدث؟!

اشتعلت المواقع الاعلامية بأنباء "طرد" الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من محل اقامتهما في مونتيسيتو في ولاية كالفيورنيا.

وقرر الزوجين الانتقال الى المجمع السكني "هوب رانش" في مدينة سانتا باربرا والذي يبعد 10 أميال عن مكان سكنهما الحالي الا أن هذا القرار قوبل بحالة رفض كبيرة.

وكان قد عبّر سكّان المجمع السكني عن قلقهم من قدوم الأمير هاري وميغان ماركل الى المكان وذلك لانه سيصبح مكانا مراقبا من قبل الاعلام اضافة الى حركة المرور الكبيرة التي ستحصل بانتقال الثنائي الملكي الى المجمع السكني، اذ ان سكّان المنطقة يحاولون حماية منطقتهم من أزمات السيارات، وذلك بسبب الطرق الضيّقة.

ويخاف سكان المنطقة على أطفالهم من حركة السيّارات الكثيرة التي ستكون بسبب تتبّع تحرّكات الثنائي الملكي للحصول على الصور خصوصا من قبل الباباراتزي.