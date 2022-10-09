ياترى من تكون هذه الطفلة الجميلة!! كبرت وأصبحت من أشهر الفنانات العربيات تزوجت بعمر 12 عام ووالدها ممثل شهير!!

هذه الطفلة ولدت في مدينة المحلة الكبرى في الجمهورية العربية المصرية، في 6 سبتمبر من عام 1978. وواجهت في بداية مشوارها اعتراض أبيها الذي أرادها أن تهتم بدراستها، وبالفعل تابعت تعليمها وتخرجت من كلية التجارة قسم لغة انكليزية.

هذه الفنانة هي ريهام عبد الغفور، وكشفت الفنانة مواخراً عمر نجلها الأكبر يوسف، وكشفت عن عمرها وقت زواجها الأول خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية حيث تحدثت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها تزوجت لأول مرة وعمرها 12 عام فقط.

كما أكدت ريهام أن نجلها الأكبر يوسف عمره 21 عام ويدرس الإخراج السينمائي في كندا، أما نجلها الأصغر فاروق فعمره 10 سنوات فقط.

ريهام عبد الغفور لا تنزعج من عمر ابنها، وأكدت أنها سعيدة بأن الفارق بينهما صغير، خاصة وأنهما أصبحا أصدقاء مقربين خلال الفترة الماضية بشكل كبير.

الجدير بالذكر ان ريهام عبد الغفور ابنة الفنان القدير أشرف عبد الغفور وتألقت مؤخرا بأداء مميز في مسلسل وش وضهر الذي تم عرضه عبر منصة شاهد الالكترونية، وشاركها بطولة هذا العمل إياد نصار وميمي جمال وثراء جبيل وغيرهم من النجوم.