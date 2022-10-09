واقعة مروعة تقشعر لها الابدان.. وفاة عروس مصرية بعد ساعة من ليلة الدخلة.. وعندما فحصتها الطبيبة كانت الصدمة للجميع.! !

خيّم الحزن على أهالي قرية ميدوم التابعة لمدينة الواسطي بمحافظة بني سويف بعد وفاة عروس شابة عقب زفافها بساعة واحدة إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمتها.



وخطف الموت العروس الشابة إسراء شعبان سعد القاضي، التي تبلغ من العمر 21 عاما، حيث فوجئ المدعوون بسقوطها، عقب انتهاء مراسم الزفاف ودخولها منزل الزوجية مغشيا عليها، وفارقت الحياة عقب نقلها للمستشفى.



وكشف الأهالي أن الأطباء أخبروا عائلتها أن سبب الوفاة أزمة قلبية حادة، مشيرين إلى أنه تم تشييع جثمان العروس في جنازة مهيبة شارك فيها حشد غفير من سكان القرية والقرى المجاورة.



وكتب عدد من أقارب العروس عبر صفحاتهم على مواقع التواصل: "لله الأمر من قبل ومن بعد، كانت عروسة في الدنيا، واليوم عروسة في الجنة، رحمها الله وغفر لها"