شاهدوا.. المطرب الشعبي (سعد الصغير) يصدم جمهوره ويفاجئهم ويتحول لشابة كاملة الأنوثة وزوجته تعلن الطلاق منه.!! (شاهد الصور )

أثار المطرب الشعبي المصري، سعد الصغير، الجدل بعد ظهوره وهو يرتدي ملابس نسائية وهو يجري حوارا ساخرا مع مذيعة إماراتية خلال وجوده في موسم الرياض بالسعودية.



ونشرت الفنانة والمذيعة الإمارتية، مهيرة عبد العزيز، فيديوهات عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”،

أمس السبت، ظهرت خلالها وهي ترقص مع “الصغير” في كواليس مسرحية “كازانوفا”، التي تعرض بموسم الرياض.

وظهر “سعد” بمظهر نسائي، حيث ارتدى ملابس مكشوفة وشعرا مستعارا، ووضع كمية كبيرة من الماكياج على وجهه،

وواجه انتقادات لاذعة بسبب تلك الطلة الغريبة عليه خلال مشواره ورغم أن مهره مجرد تجسيد دور امرأة في المسرحية، إلا أن عددا كبيرا من المتابعين هاجموه وانتقدوا تصرفاته.



“كازانوفا” في موسم الرياض انطلق عرض مسرحية “كازانوفا” يوم الأربعاء الماضي في بوليفارد الرياض بالسعودية، وذلك ضمن المسرحيات العديدة المعروضة خلال موسم الرياض بالسعودية.



والمسرحية من بطولة حسن الرداد، ونسرين طافش، وعمرو يوسف، وحمدي المرغني، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

زوجة “الصغير” تعلن طلاقها غيابي بينما يحتفل “سعد” بعرض مسرحيته التي يشارك فيها نجوم الفن في السعودية، خرجت زوجته الثانية، برلنتي عامر بإعلان خبر طلاقها فجأة على السوشيال ميديا.



وكتبت عامر خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير..تم الانفصال بيني وبينه، طلاق نهائي”.

وجمعت “الصغير” وبرلنتي عامر علاقة حب، استمرت 3 سنوات، انتهت بزواجهم في شهر فبراير من العام الماضي، الأمر الذي تسبب له فيه مشاكل مع زوجته الأولى وأم أولاد.



من هو سعد الصغير؟ هو مطرب شعبي مصري من مواليد عام 1970 بحي شبرا الخيمة بالقاهرة، أحب الغناء منذ صغره وبدأ مشواره الفني بغنائه في الأفراح الشعبية والموالد



وانطلقت شهرته الغنائية في مطلع الألفية الثانية بعد اغنية “هتجوز” والتي تصدرت الأسواق حينها، وبعد شهرته،

لم يقتصر “الصغير” في مشواره على الغناء فقط، لكنه اتجه إلى التمثيل وقدم العديد من الأفلام التجارية مع السبكي مثل “عش البلبل” و “حصل خير” و “شارع الهرم”، وحققت له عائدات مادية جيدة .

وقادته شهرته إلى الدراما التلفزيونية ، وشارك في مسلسلات عديدة كان آخرها مسلسل 30 ليلة وليلة عام 2018، ومسلسل ولاد إمبابة في رمضان 2020.



لم يتوقف سعد عن التجربة، واتجه للتقديم التلفزيوني من خلال البرامج الترفيهية وقدم برنامج “عفاريت مراتي”، وبرنامج “المولد”.