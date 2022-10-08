هل مازلتم تتذكرون الفنانة الجميلة المعتزلة (ايمان الطوخي ) لن تصّدقوا كيف بدت في أحدث ظهور صادم لها بعد سنوات .. والمفاجأة اسرار ماكشفته لأول مرة.!! (صور)

الفنانة إيمان الطوخى او جميلة السينما المصرية كما تحب ان تلقب وهى ابنة الفنان محمد الطوخى وهى من مواليد عام 1958 محافظة القاهرة .

وهى خريجة جامعة القاهرة كلية اعلام عام 1980 ومنذ تخرجها من الكلية بدأت العمل فى مجال الفن

وقدمت العديد من الاعمال الفنية المحترمة منها فيلم اللقاء الدامى وفيلم دماء على الاسفلت ومشاركتها المتميزة فى فيلم الحكم اخر جلسة مع الفنان فريد شوقى.

وقدمت لنا العديد من المسلسلات المتميزة منها مسلسل الف ليلة وليلة ومسلسل بوابة الحلوانى والمسلس الرائع رابعة تعود وقدمت ثنائى

مع الفنان سمير غانم من خلال مسلسل رحلة فطوطة السحرية 5 اجزاء ويعتبر اهم اعمالها ويعتبر اخر مسلسلاتها هو مسلسل جمال الدين الافغانى .

وفى عام 2003 قررت الفنانة ايمان الطوخى الاعتزال والبعد عن الفن وظهرت فى الفترة الاخيرة فى بعض البرامج التليفزيونية

وعندما سألت لماذا اعتزلتى قالت «الدخلاء على مهنة الفن أساءوا إلى الفنانين الحقيقيين مما أدى إلى ابتعاد عدد كبير من الفنانات عن الوسط»

وسألت عن مدى علاقتها بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك وانة كان متزوجها واجبرها على الاعتزال نفت هذا الكلام وقالت بأن هذا الكلام ليس له اساس من الصحة

وكلها اشاعات وانا أعتزلت لان مهنة الفن اصبحت مهنة من ليس لة مهنة .واليكم صورة للفنانة المعتزلة ايمان الطوخى.