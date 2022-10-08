أتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة الأكبر في امبراطورية ميم... لن تصدقوا كيف أصبح شكله والمفاجأة بشقيقه النجم الشهير!!

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مجموعة صور لـ سيف أبو النجا الذي جسد شخصية “مصطفى” الإبن الأكبر للفنانة فاتن حمامة في الفيلم الشهير “إمبراطورية ميم”.

وأكتشف بأن مصطفى هو شقيق الفنان خالد أبو النجا، حيث لفت الأنظار الشبه الكبير جداً بينهما رغم فارق العمر الذي يصل إلى 15 سنة.

ويشار إلى أن سيف كان طلب وضع اسمه شقيقه خالد في جنريك الفيلم، إلا أنه ترك التمثيل فيما بعد للعمل في مجال الهندسة.

والمفاجأة بأنه أيضا يكون زوج الفنانة نجلاء فتحي التي أنجب منها ابنتهما ياسمين قبل انفصالهما، وكان آخر ظهور إعلامي له خلال مراسم عزاء والدته.