أغرب عادات الزواج في العالم لن تصدق انها تحدث حتى يومنا هذا.. العروس ترفع قدميها من الأرض أمام الكل وما يحدث لها في الخيمة بالإجبار لا يتخيلة عقل ولايتحمله انسان.! !

عادات وتقاليد الزواج الغريبة في العالم، البعض منها يجعلك تضحك للذاذته، البعض الأخر ربما تشعر بالغرابة عندما تقرأ عنه، أي كان شعورك تجاهه هذه العادات، فهي متواجدة في عالمنا،

يقوم الكثير من الشعوب بتنفيذها قبل الزواج، فلا تكمل فرحة الزفاف بدون اكتمالها. في هذا التقرير التالي، سنطلعك على أغرب عادات وتقاليد الزواج في العالم، شاركنا في التعليقات عن دولتك والعادات التي يقوم شعبك باتباعها في ليلة الزفاف،

كنوع من الاعتزاز بثقافة الزواج في دولتك.عادات وتقاليد الزواج لكل دولة حول العالم عاداتها وتقاليدها الخاصة، المتعلقة بالحب والارتباط، التي تكون بعضها متوارث عبر الأجيال، البعض منها مر عليه الكثير من السنوات، ومازال خالد في قلوبكم ويتفاءلون به،

خاصة عند الدخول في علاقة عاطفية وبداية حياة جديدة.حصر العروس في الصين من أغرب العادات التي تحدث في حفلات الزفاف في الصين، العريس لا يحصل على العروس بسهولة يوم حفل الزفاف، إذ تكون وصيفات العروس بعمل حصار عليها، حتى لا يتمكن من مشاهداتها بسهولة، كما أنهم يطلبون منه القيام ببعض الأعمال الشاقة،

كحمل الأغراض الثقيلة، على العريس الموافقة كنوع من إثبات حبه لها.تسلق شجرة العروس تشتهر هذه العادة في الصين، حيث تقوم العروس بتسلق شجرة مترفعة لحد كبير، من المفترض أن يصل لها العريس،

لكن يقف أهل العروس أسفل الشجرة، ويحاولون تصعيب المهمة عليه، من خلال ضربه باستخدام عصا، لكن إذا تمكن من التسلق والذهاب لها، يكون قد نجح في هذه المهمة بسلام.بطولة العالم لحمل الزوجات في فنلندا عادات الحب في فنلندا، هو حمل الزوجة والركض بها،

إذ يجتمع المتنافسون حول العالم، في هذا الحدث الذي قد يبدو غريب بالنسبة لك، في يوم الحب، يكون معك زوجتك أو شريكة حياتك، تقوم بحملها على الكتف والركض بها، في حالة فشلك في القيام بهذا، ستتوقع الشريكة بأنك لا تحبها بالقدر الكافي.

تحدي زيادة الوزن في موريتانيا من أغرب عادات وتقاليد الزواج حول العالم، أن العروس تقوم بالذهاب إلى خيمة تسمى "الدهون"، تجلس فيها قبل موعد الزواج، تقوم بتناول الكثير من الطعام، خاصة الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون، حتى يزيد وزنها قبل موعد الزواج.

على العروس أن تحقق ذلك الأمر، دون معرفة السر وراء القيام بهذا، فقط من أجل تنفيذ عادات وتقاليد الزواج في موريتانيا.

العروس لا تسير على الأرض في يوم زفافها في أيرلندا عادات الزواج في أيرلندا مليئة باللطف، فهم يعتقدون أن العروس لا يصح أن تسير على الأرض، حيث يعتقدون أن هناك بعض الجنيات التي تخطف كل ما هو جميل،

بالتالي حفاظًا على سلامة العروس، يشترط عليها أن ترفع قدميها على الأرض، حتى لا تسرق من هذه الجنيات.عيد الحب الشهري في كوريا الاحتفال بالحب في كوريا يختلف عن الحالم بأكمله، إذيقومون بالاحتفال به بشكل شهري، لا يكتفون بيوم 14 فبراير فقط،

لا يشترط الاحتفال بيوم الحب بين الشريك فقط، إذ يقومون بالاحتفال أيضاً بالتسامح وعناق الآخرين، الغرض من هذا أن يكون الشخص يحرص على تقديم مشاعر طيبة للمحطين حوله.

الليمون والكركم للعروس في الهند لا شك أن الهند من أكثر الدول الشهيرة بالكركم، الذي يستخدمونه في الكثير من الأطعمة، يعتقدون أيضًا أن استخدامه يحمي من الطاقة السلبية والأرواح الشريرة،

لهذا السبب يطلبون من العروس أن تدهس بقدميها في وعاء مليء بماء وليمون وكركم. كما أن من ضمن عادات الزواج الغريبة في الهند، أن يضعون أهل العروس حذاءها خارج المنزل، على العريس أن يدافع عن هذا الحذاء ويحاول حمايته، إذا نجح في هذا الأمر يكون نجح في الحصول عليها.

إلقاء الأشياء الفاسدة على العروس في إسكتلندا من ضمن التقاليد الغريبة في إسكتلندا، إلقاء الأشياء الفاسدة على العروس في حفل الزفاف، في بعض الأحيان على العريس أيضاً، إذ من أكثر الأشياء الذين يعتادون على استخدامها وإلقاءها على العروس، البيض الفاسد والأسماك، إذ يعتقدون أن هذه الخطوة تبعد الحسد والسحر على العروس.

عدم استخدام المرحاض في بورني هذه القبيلة التي تسمى بورني تيدونغ، ستجد أغرب عادات التي تقيم على العروس والعريس، إذ لا يسمح لهم الدخول المرحاض أو مغادرة منزلهم، لمدة ثلاث أيام بعد حفل الزفاف،

إذ يقومون باتباع نظام غذائي معين، يمنعهم من الدخول للمرحاض لمدة ثلاث أيام.زيارة المقابر يوم حفل الزفاف في روسيا قبر الجندي المجهول، هو كلمة السر بحفلات الزفاف في روسيا، إذ يقوم الثنائي بزيارة قبر الجندي المجهول، لوضع الزهور والإكليل على قبره، طالبين منه مباركة زواجهم وحياتهم الجديدة.

الجلوس في كوخ منعزل في القبائل الأفريقية في بعض القبائل الأفريقية، يتم بناء أكواخ للعزاب، حتى يتواجدون بها في يوم عيد الحب، للبحث عن شريك حياتهم، من خلال الدخول إلى داخل الكوخ، للتحدث بشكل عام عن الحياة وغيرها، إذ اتفق الثنائي يمكنهم الزواج على الفور.

متحف كرواتيا للعلاقات المحطمة من أغرب التقاليد المتعلقة بالحب في كرواتيا، متحف مخصص للأشخاص المحطمين عاطفياً، من خلال الذهاب لهذا المتحف، وضع شيء تذكاري، ليعبر عن حالتك العاطفية بعد الانفصال