بعد مرور 24 عاماً.. سر البدلة الصفراء في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية انكشف وأحرق السوشيال ميديا!! ما قاله هنيدي حتماً سيصدمك!!

صعيدي في الجامعة الأمريكية.. ذلك الفيلم الكوميدي الشهير، الذي رغم مرور 24 عاما على عرضه، إلا أن مخرج الفيلم سعيد حامد، أعاد الفيلم لذاكرة الجمهور حينما تحدث عنه مؤخرا خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

في فبراير 2021، حل الفنان محمد هنيدي ضيفا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، كاشفا العديد من الكواليس والمواقف في بدايات عمله، وصداقاته في الوسط الفني.

وأوضح هنيدي أنه صاحب فكرة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، فقد كان قد قدمه كـ"اسكيتش" تمثيلي على مسرح كلية حقوق القاهرة مع زملائه، وكان عرضا لا تزيد مدته عن 10 دقائق، لكن بعد نجاح فيلم "إسماعيلية رايح جاي" بحث المنتجون عن فكرة فيلم جيدة له، استكمالا لنجاح الفيلم السابق، فاقترح الفكرة على السيناريست مدحت العدل وتم الأمر.

وأضاف: "وقتها دخلت في بروفات مسرحية ألابندا ومدحت العدل جاي وروحت راكب معاه في العربية وقولت له الجملة دي فقط.. إيه رأيك في صعيدي في الجامعة الأمريكية؟! بعد أسبوع مدحت كان معاه معالجة للفيلم وابتدينا نشتغل عليه.

الجميل إن كل دفعة مسرح حقوق القاهرة كانوا حاسين إن ده فيلمهم، كنا بنقعد يوميا نفكر ونعرض ومدحت معانا لحد ما ربنا كرم ودخلنا الفيلم ونجح".

وعن سر "البدلة الصفرا" التي ارتداها في الفيلم، قال هنيدي إنه اشتراها من وكالة البلح، ولا يزال محتفظا بها حتى الآن، مضيفا: "البدلة الصفرا من وكالة البلح، كل الطقم ده من الوكالة وعندي لحد دلوقت، محتفظ بلبس كل الشخصيات، أي حاجة عملتها محتفظ بلبسها، والبدلة دي بالتحديد ليها معزة خاصة".

ميزانية صعيدى فى الجامعة الامريكية بلغت مليون جنيه فى ذلك الوقت ، إلا أن الطفرة التى أحدثها فى الإيرادات كانت كبيرة ، حيث حصد فى شباك التذاكر 27 مليون جنيه، أي أن مكسب العمل بلغ 26 مليون جنيه.

فيلم صعيدي فى الجامعة الامريكية كان الإنتاج الأول لشركة العدل جروب التى أسسها كل من كاتب العمل د. مدحت العدل والمنتج محمد العدل والمنتج جمال العدل .

كان من المقرر أن تلعب دور الفنانة غادة عادل هي الفنانة رانيا يوسف ، إلا أنها اعتذرت بعد ان عرض عليها أن تقوم بالدور الذى لعبته الفنانة أميرة فتحي فيما بعد فاعتذرت عن الاستمرار.

كان سعيد حامد مخرج فيلم صعيدى فى الجامعة الامريكية قد عرض على الفنان هشام عباس أن يشارك فى بطولة الفيلم فى الدور الذى لعبه الفنان أحمد السقا ، إلا أنه اعتذر مما جعل فريق العمل يصعد الفنان أحمد السقا الى الدور الثاني حيث كان من المقرر أن يلعب الدور الذى لعبه طارق لطفى في بداية الأمر .

درات أحداث فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية حول شخصية خلف الدهشوري (محمد هنيدي) طالب صعيدي يحصل على ترتيب أول في الثانوية العامة ، فحاز على جائزة الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يسافر ويقيم هناك مع اثنين من زملائه، وفي الجامعة يتعرف على زملاء عديدين، ويقع في حب زميلته (عبلة) التي كان يشاغلها أستاذها بالجامعة، وفي نفس الوقت تنجذب نحوه (سيادة)، ولكنه لا يبادلها نفس الشعور.