بالصور والأسماء- مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروع بـ”سوهاج”

رياض - احمد صلاح - لقي مصرع أب وابنتيه وإصابة 4 آخرين كلهم من أسرة واحدة بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب وقع صباح اليوم السبت، انقلاب سيارة ملاكى واصطدامها بإحدى أشجار النخيل على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاجمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” سوهاج” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين الجثث إلي المستشفي الجامعى و مستشفى أخميم المركزى،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وكشف التقرير الطبي إلي مصرع لؤى . ش . 44 سنة ونجلتيه مروه 14 سنة وحنين 15 سنة وإصابة 4 من مستقلى السيارة من بينهم نجلى قائد السيارة وطفل يبلغ من العمر عام ونصف .