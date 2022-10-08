زوجته الجميلة ترتكب الفاحشة مع عمها لمدة 6 أشهر.. وعندما علم بالأمر ما فعله يشيب له شعر الرأس .! !

من المفترض أن يدافع العم والعم والأب والأخ عن أقاربه وحمايتهم من الأذى ، خاصة إذا احتاج أحدهم إلى مساعدة ومساعدة.

لكن ما حدث هو أن شابة مصرية جميلة ومتزوجة أغرت خالها وجعلته يمارس الفاحشة معها لمدة 6 أشهر دون أي ندم. ومع ذلك ، فإن الخيانة لا تدوم طويلاً ، بل يجب اكتشافها عاجلاً أم آجلاً.دخل الزوج منزله فجأة ليجد زوجته الخائنة بين ذراعي عمها ، فجن جنونه وذهب إلى المطبخ وأحضر السكين ليذبحها ، لكن الحبيب فاجأه برصاصات قاتلة جعلته يسقط على الأرض.

كجسم هامد. وقال عم الخائن في اعترافاته أمام النيابة العامة المصرية: “ابنة أخي أغوتني بملابسها ودفعتني لممارسة الرذيلة معها وقتل زوجها بعد أن دخل غرفة نومهم فجأة”. وأكد الخائن أنه أطلق النار على الضحية دفاعًا عن النفس بعد أن انتقلت الضحية للمطبخ لتحصل على سكين خضروات ستردد أصواتًا ستقتلك أيها الخونة.

وأضاف المتهم ، بعد مقتل زوج ابن أخي وسقوط جثته على الأرض ، اتفقت مع زوجته بعد أن غادرت المكان على إصدار أصوات استغاثة للجيران وأؤكد لهم أنه بينما هي وزوجها الضحية ، كانوا عائدين من الخارج ، فوجئوا بسرقة ثلاثة أشخاص أجهزة كهربائية من الشقة ، وعندما حاول مواجهتهم أطلقوا النار عليه وهربوا. هاربين.

اعترفت الزوجة المتهمة أمام سلطات التحقيق بأنها ارتكبت مخالفة للآداب مع عمها منذ 6 أشهر ، وقال يوم وقوع الحادث ، عاد زوجي من العمل دون أن يخبرني ، فوجئت بفتح غرفة النوم ووجدني الباب في حضن عمي في وضع مزعج .. فانتقل إلى المطبخ ليأخذ سكينًا وقبله عند عودته أفرغ عمي الرصاص في رأسه.

كشفت تحقيقات تحقيقات حلوان ، أن عم الزوجة كان يزور المنزل باستمرار وبحضور الزوج وغيابه ، بحجة أنه عمها وجاء للاطمئنان عليها ، وأن الزوج لم يشك في وجود زوجها. علاقة بينهما على الرغم من أنها استمرت لأكثر من 6 أشهر