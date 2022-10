تعرف على حكاية المشهد الوحيد.. الذي ندم عليه بشدة الفنان الكبير عادل إمام طوال مسيرته الفنية ويتمنى حذفه ليرتاح ضميره .!! (تفاصيل صادمة)

ولد الزعيم في قرية شحا مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وانتقل إلى حي السيدة زينب في صغره حيث كان والده يعمل في مصنع حكومي وعاش طفولته وشبابه هناك ، ثم حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة.



سقط رأس عادل إمام في 17 مايو 1940 ولد الفنان عادل إمام أحد أبرز وأقوى عمالقة السينما المصرية. اسمه الكامل عادل محمد إمام محمد.

الزعيم متزوج من الدكتورة هالة وأب لثلاثة أبناء ، رامي خريج الجامعة الأمريكية ، وهو أيضًا مخرج وموسيقي ، والممثل محمد إمام ، وابنته الوحيدة سارة.

كان التمثيل هو هواية عادل إمام المفضلة خلال دراسته ، وشارك في عروض فرق الجامعة والتحق بفرقة المسرح التليفزيوني عام 1962 وهو لا يزال طالبًا جامعيًا. كانت الأدوار صغيرة ، لكنها لفتت الانتباه إلى موهبته كممثل كوميدي.

ثم قدم مسرحية “أنا وهو” عام 1962 بدور وكيل المحامي دسوقي أفندي مع النجم فؤاد المهندس. ثم شارك في مسرحية “النصبين” عام 1966 على مسرح الحكيم.

ومسرحية البيجاما الحمراء عام 1967 ، ثم قدم مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمرت من عام 1971 حتى عام 1975 وتعتبر انطلاقة حقيقية له كنجم مسرحي.

ثم مسرحية شهيد مشافش حاجه التي عرضت لمدة سبع سنوات ، الواد سيد الشغل عام 1985 واستمرت حتى عام 1993 ، ومسرحية بودي جارد من عام 199.

تم تكليفه بالأدوار الرئيسية بدءًا من عام 1972 ، وأصبح النجم الأول في التلفزيون عندما قدم مسلسل Tears in the Eyes of Rude ، Dreams of a Flying Boy.

على صعيد السينما ، ظهرت موهبته الحقيقية التي بشرت بظهور ممثل كوميدي كبير ، خلال مشاركته مع الفنان أحمد مظهر ، بطولة فيلم (لصوص – لكن لطيف) عام 1968 ، حيث قدم أوراق اعتماده باعتباره واعدًا. نجمة في عالم الكوميديا.

لكن فترة ما بعد النكسة 1967-1972 استغرقته فترة قصيرة لتولي دور النجم الوحيد في الأجواء السياسية والفنية المضطربة ، فاحتل الأدوار الثانية وكان له حضور لافت.

حتى جاء دوره الحاسم في فيلم (ابحث عن فضيحة) عام 1973 مع ميرفت أمين وسمير صبري ومجموعة من قمم الفن في ذلك الوقت ، شارك معظمهم كضيوف شرف. أثبت عادل إمام أنه يودع الأدوار المساندة

يستعد للنجومية المطلقة ، وساعده في ذلك انتصار أكتوبر في نفس العام ، والتعافي النفسي للمخرجين والكتاب ، ومنذ منتصف السبعينيات أصدر عادل إمام البطولة حتى اليوم.

بعد انقطاع طويل عن الدراما التليفزيونية تصل إلى 32 عاما ، عاد بثمانية أعمال تلفزيونية عرضت خلال شهر رمضان في ثماني سنوات متتالية ، ابتداء من عام 2012 بمسلسل ناجي فرقة عطاالله ، ومسلسل الأعراف عام 2013.

وثم مسلسل صاحب السعادة 2014 ، ثم مسلسل الأستاذ ورئيس القسم 2015 ، ثم مسلسل مأمون وشركاه عام 2016 ، ثم مسلسل عفاريت عدلي علام 2017 ، ومسلسل “عوالم خفية” 2018 ، وأخيراً مسلسل فالنتينو في رمضان 2019.

يعتبر عادل إمام النجم الأطول عمرا من حيث حضوره على الشاشة خاصة في ساحة النجومية. تمكن من تغيير بشرته الفنية أكثر من مرة ،

والبقاء على عرش النجومية لأكثر من 40 عامًا ، سواء في المسرح والسينما والتلفزيون مؤخرًا ، والتي عادت إليها بقوة في السنوات الثماني الماضية.

قدم إمام ما يقرب من 200 عمل ما بين السينما والمسرح والدراما ، ولم يندم إلا على فيلم واحد. وفي أكثر من لقاء صحفي ، قال الفنان عادل إمام ، إنه يأسف لدوره في فيلم “سيد درويش”.

قدم فيه دور “الفتى العالِم” مع كرم مطاوع ، موضحًا أنه يتمنى أن يعود الوقت للوراء حتى لا يؤدي هذا الدور الذي يراه إخفاقًا في تاريخه.