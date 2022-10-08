سألوا علا غانم : لـو كنتي راجل تتمني تتجوزي مين من الفنانات؟… فأجابت الفنّانة بكُلّ جرأة ودون خجل.! !

نجحت الفنانة علا غانم في لفت انتباه جمهورها من النظرة الأولى ، حيث يصفها النقاد دائمًا بالممثلة الموهوبة والقادرة التي تمتلك إمكانيات وقدرات تمثيلية كبيرة.



بدأت الفنانة علا غانم حياتها المهنية عبر البوابة الإعلانية ، وسرعان ما استطاعت لفت الانتباه إليها بأدوار مختلفة ومتنوعة.

ولدت الفنانة الكبيرة علا غانم في دولة الكويت في السادس والعشرين من نوفمبر عام 1971 ، ثم انتقلت للإقامة في مصر بمحافظة الإسكندرية.

درست الفنانة الكبيرة علا غانم في قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة لمدة ثلاث سنوات ولم تكمل دراستها هناك. ثم نقلت دراستها إلى معهد الفنون المسرحية ولم تكمل دراستها هناك أيضًا.

خلال دراستها في معهد الفنون المسرحية ، بدأت الفنانة العمل في مقاطع وإعلانات ، لكن شهرتها بدأت بعد مشاركتها في كليب “هانساك” للمطرب محمد فؤاد.

الفنانة علا غانم ، تزوجت ثلاث مرات ، الأولى كانت من شخص يدعى وليد الدفراوي ، وكان عمرها حينها 17 عاما.

الفنانة الكبيرة علا غانم تزوجت للمرة الثانية من أحمد المسلمي ، وكان فارق السن بينهما حوالي 5 سنوات ، لكن الزواج لم يستمر أكثر من 7 أشهر ، وكان ذلك الزواج من أصعبها. زواجها ، حيث تعرضت للضرب أمام بناتها وخيانتها له ، وآخر زواج لها كان من رجل الأعمال عبد العزيز لبيب. هي لا تزال معه حتى الآن.

ومن التصريحات المثيرة للجدل للفنانة علا غانم تلك التي هاجمت فيها ثورة 25 يناير ، والتي عبرت فيها عن كراهيتها لها قائلة: “شحاتين كل مصر دفعوا ودفعوا كل بلطجية مصر. في يناير .. نعم كان هناك شباب طيبون ولكن الشعب المصري هو الذي نزل يوم 30 يونيو.

ومن التصريحات المثيرة للجدل للفنانة علا غانم أنها لو كانت رجلاً لكانت تفضل الزواج من الفنانة غادة عادل ، لأنها شقية.