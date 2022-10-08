كان جلد على عظم.. صورة محزنة للغاية للفنان هشام سليم قبل وفاته واصبح بحالة موجعة ...شاهد

قبل ساعات قليلة، رحل عن عالمنا الفنان هشام سليم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي ألمّ به خلال الأيام الأخيرة وأجبره على الغياب عن الساحة الفنية، لينتقل إلى جوار ربه عن عمر يناهز الـ64 عامًا.

كان مسلسل «هجمة مرتدة»، شاهدًا على الظهور والمشاركة الأخيرة للفنان هشام سليم، والذي جرى عرضه في السباق الرمضاني الماضي 2021، وفي السينما كانت آخر أعماله فيلم «موسى» مع الفنان كريم عبدالعزيز، ومنذ ذلك الوقت غاب الفنان عن أي أعمال فنية بسبب مرض السرطان الذي أصابه قبل عام ونصف العام.

وعقب ظهوره في السباق الرمضاني العام الماضي، شوهد الفنان هشام سليم، في آخر ظهور له قبل أن يغيب عن عدسات الكاميرات بسبب المرض في صورة نشرها ابنه نور سليم، عبر صفحته الشخصية على «إنستجرام»، وقد بدا عليه علامات المرض وأنهكه التعب، إذ علق نجله على الصورة قائلًا: «أبويا الجميل».

وكان الفنان هشام سليم، بدأ مرحلة العلاج الكيماوي لمرض السرطان تزامنًا مع تصوير مشاهده في مسلسل «هجمة مرتدة»، بحسب مصدر مقرب منه، والذي قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّه أصر على استكمال تصوير دوره حتى نهايته على الرغم من شعوره بالتعب والإنهاك الشديد من تأثير الجلسات الكيماوية على حالته.

وعقب تداول أنباء إصابته بمرض السرطان، خرج هشام سليم في تصريحات صحفية لـ«الوطن» بكلمات يملؤها الرضا قائلًا: «الحمد لله أنا راضي وكل اللي يجيبه ربنا كويس، وأنا كويس وموجود في العين السخنة»، كما كان حريصًا على طمأنة جمهوره بعد تداول أنباءً عن تدهور حالته الصحية من حين لآخر قائلًا: «الحمد لله صحتي كويسة، أنا بخير».