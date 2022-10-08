لن تصدق هذه العجوز المشلولة كانت أجمل فنانة في تاريخ الفن المصري كافة.. اختفت فجأة بعد زواجها وتوفيت في دار المسنين.! !

من أشهر نجمات الزمن الجميل ، قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة مع عمالقة الفن ، لكن بعد زواجها اختفت من المشهد ولم يتم الكشف عنها إلا عندما كانت كبيرة في السن ، قبل رحيلها وحدها في يونيو. 19 ، 2018.



أمل فريد الفنانة المصرية التي استمتعت بإحساس مختلف وإطلالة خلقت مكانتها في قلوب المصريين ، ولدت في 12 فبراير 1938 ، واسمها الحقيقي أمل خليل محمد ، وهي ابنة كلية الآداب. ،

قسم علم الاجتماع ، والكثيرون لا يعلمون أنها دخلت مجال الإعلام من خلال بوابة ماسبيرو من خلال المشاركة في برامج الأطفال مع “بابا شارو”.

كانت قصة دخولها عالم الفن من خلال إحدى المسابقات الشهيرة مسابقة مجلة “الجيل” في ذلك الوقت. فنية أمام فاتن حمامة في فيلم “موعد بسعادة” عام 1954 ، ونجحت في دورها الأول بنجاح كبير ، وكان سبب فوزها بجائزة الدولة التقديرية بسبب هذا الدور ، لتثبت امتلاكها موهبة فنية حقيقية. وكان هذا سبب قيامها بدور البطولة مع “العندليب عبد الحليم حافظ”.

بعد مشاركتها في البطولة مع عبد الحليم حافظ ، انطلقت أمل فريد للمشاركة في عدد من الأعمال أبرزها “بنات بحري ، بداية ونهاية ، بنات اليوم” ، ثم شاركت في بطولة أربعة أفلام في. أمام الفنان إسماعيل ياسين ، وهما “إسماعيل ياسين في حديقة الحيوانات” و “إمسك حرامي”.

إسماعيل ياسين في الطائر حماتي ملاك. من عجائب القدر في رحلة أمل فريد ترشيحها لفيلم “أبي فوق الشجرة” مع المرحوم عبد الحليم حافظ.

لكن بسبب سفرها للخارج اعتذرت للمخرج حسين كمال التي استبدلت بميرفت أمين. ومن أكثر الشائعات التي تطاردها زواجها من نايتنجيل ، لكنها عبرت عن إعجابها بها قائلة إنها شعرت وكأنها ملكة عندما غنى لها.

أما حياتها الشخصية ؛ تزوجت مرتين ، أحدهما موسيقي مصري ، انتقلت معه للعيش في موسكو ، وابتعدت عن الساحة الفنية لنحو 6 سنوات ، ثم عادت إلى مصر وشاركت في فيلمين ، “6 بنات وعريس ، و. Island of Lovers ”، ثم ابتعدت نهائياً عن التمثيل بسبب انتشار الأفلام التجارية التي لا تناسب مسيرتها المهنية.

وكان الفنان سامح الصريطي ، قد كشف عن وصية الفنان الراحل ، وهي أن تدفن بعيدًا عن الصحافة وكاميرات الإعلام ، وأن تُدفن في صمت ودون ضوضاء ، وكان آخر طلب لها التبرع بمبلغ العزاء للفقراء والمحتاجين.

توفيت أمل فريد عن عمر يناهز 76 عامًا ، بعد أزمة صحية طارئة استدعت نقلها إلى مستشفى شبرا العام ، حيث أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى بعد أن عجز الأطباء عن إنقاذ حياتها نتيجة خلل في وظائف الجسم استمر. أكثر من 12 ساعة.

في الفترة الأخيرة من حياتها ، عانت أمل من ضيق الأيدي ، لدرجة تسربت صور لها بمفردها وهي تعاني من التشرد في أحد المقاهي الشهيرة بمنطقة وسط القاهرة.

في حين قامت نقابة الممثلين بالتواصل معها ومتابعة حالتها الصحية ، حيث خضعت للعلاج أكثر من مرة بسبب مشاكل صحية.

كما أصيبت بكسر في منطقة الحوض ، مما أثر على قدرتها على الحركة. بعد ذلك ظهرت آمال فريد في بعض البرامج وصدمت الجمهور بتغيير كامل في ملامحها بسبب تقدم العمر.

دخلت أمل المستشفى حتى وفاتها عام 2018 ، بعد أن كشفت أن سبب اعتزالها الفن هو ظهور موجة الأفلام التجارية.